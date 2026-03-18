Debuttano le AirPods Max 2: la nuova frontiera dell'audio secondo Apple

Apple ha ufficialmente svelato la seconda generazione delle AirPods Max, segnando un'evoluzione significativa per le sue iconiche cuffie over-ear. Il cuore pulsante di questa innovazione è il potente chip H2, che permette di raggiungere vette prestazionali precedentemente inedite per la gamma. Grazie a questa architettura avanzata e a nuovi algoritmi di audio computazionale, le AirPods Max 2 offrono una cancellazione attiva del rumore fino a 1,5 volte più efficace rispetto al modello precedente. Questa capacità di isolamento permette agli utenti di immergersi totalmente nell'ascolto, neutralizzando con estrema precisione i disturbi ambientali più persistenti, come il rombo dei motori in viaggio. Anche la modalità Trasparenza beneficia del nuovo processore, restituendo un suono ambientale ancora più naturale e cristallino che facilita l'interazione con il mondo esterno senza dover rimuovere le cuffie.

L'esperienza d'ascolto raggiunge standard di altissima fedeltà grazie a un nuovo amplificatore ad ampia gamma dinamica. Il risultato è un audio estremamente pulito e ricco di dettagli acustici, con bassi più accurati e frequenze medie e alte che mantengono una naturalezza sorprendente. Per i professionisti della musica e dei contenuti, le AirPods Max 2 introducono il supporto all'audio lossless a 24 bit e 48kHz tramite il collegamento con cavo USB-C in dotazione. Questa caratteristica, unita a una latenza ridotta, rende le cuffie uno strumento ideale per il mixaggio e la creazione musicale in contesti professionali come Logic Pro. Inoltre, la nuova modalità di gioco ottimizza la reattività dell'audio wireless, rendendo l'esperienza videoludica su sistemi operativi Apple ancora più coinvolgente.

L'integrazione del chip H2 abilita una serie di funzioni intelligenti che trasformano radicalmente l'interazione quotidiana con il dispositivo. L'audio adattivo è ora in grado di bilanciare automaticamente la cancellazione del rumore e la modalità trasparenza in base all'ambiente circostante, mentre la funzione Rilevamento conversazione abbassa il volume in autonomia quando l'utente inizia a parlare con qualcuno. Particolarmente innovativa è la funzione di Traduzione in tempo reale basata su Apple Intelligence, che supporta la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. A queste si aggiungono l'Isolamento vocale per chiamate sempre nitide e la possibilità di controllare da remoto la fotocamera di iPhone e iPad tramite la Digital Crown, un'opzione preziosa per chi crea podcast o video.

Il design raffinato delle AirPods Max 2 si arricchisce di cinque nuove varianti cromatiche: mezzanotte, galassia, arancione, viola e blu. La cura per l'estetica viaggia di pari passo con l'impegno ambientale di Apple, coerentemente con l'obiettivo della neutralità carbonica entro il 2030. Le cuffie sono infatti realizzate con materiali riciclati al 100%, dalle terre rare dei magneti al poliestere dei cuscinetti, fino all'oro e allo stagno utilizzati nei circuiti stampati.

Le nuove AirPods Max 2 saranno ordinabili da mercoledì 25 marzo sul sito ufficiale e tramite l'app Apple Store in oltre 30 Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Il debutto negli Apple Store fisici e l'avvio delle consegne sono previsti per l’inizio del mese prossimo, con un prezzo di partenza fissato a €579.