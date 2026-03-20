Apple dice addio a iPhone 4 e iPhone 5: ora sono ufficialmente obsoleti in tutto il mondo

Apple ha ufficialmente aggiornato la propria lista dei prodotti obsoleti a livello globale, includendo due modelli che hanno segnato la storia della telefonia mobile: l'iPhone 4 e l'iPhone 5. Questa decisione, rilevata nelle scorse ore, non è solo un atto formale, ma comporta conseguenze pratiche definitive per chiunque possieda ancora uno di questi dispositivi, poiché sancisce la cessazione di ogni tipo di assistenza tecnica ufficiale e la fine della fornitura di componenti di ricambio.

Per comprendere la portata di questo cambiamento, è necessario distinguere tra le categorie utilizzate da Apple per gestire il ciclo di vita dei suoi prodotti. Solitamente, un dispositivo viene classificato come "vintage" quando sono passati più di cinque anni ma meno di sette dalla fine della sua distribuzione commerciale. In questa fase intermedia, Apple e i centri autorizzati possono ancora effettuare riparazioni, ma solo se le parti di ricambio sono ancora disponibili in magazzino. Una volta superata la soglia dei sette anni, il prodotto scivola inevitabilmente nella categoria "obsoleta", il che significa che l'azienda interrompe categoricamente ogni servizio hardware, senza eccezioni.

Il percorso verso l'obsolescenza è stato leggermente diverso per i due modelli coinvolti in questo aggiornamento del marzo 2026. Per l'iPhone 5 il passaggio è stato lineare, muovendosi dalla lista vintage a quella obsoleta. Per quanto riguarda l'iPhone 4, invece, la situazione era più frammentata: mentre alcune varianti erano già state dichiarate obsolete in precedenza, il modello GSM da 8GB figurava ancora tra i prodotti vintage. Con l'ultimo aggiornamento, anche quest'ultima versione è stata rimossa, uniformando lo stato di tutta la famiglia iPhone 4 sotto l'etichetta di prodotto obsoleto.

L'iPhone 5, lanciato nel 2012, viene ricordato per essere stato il primo smartphone della mela a introdurre il connettore Lightning, abbandonando il precedente standard a 30 pin e definendo un'estetica in alluminio che è rimasta nel cuore di molti appassionati. L'iPhone 4, presentato nel 2010, è stato invece il pioniere del design "a sandwich" in vetro e del Retina Display. Sebbene questi dispositivi possano ancora accendersi e funzionare per compiti di base, la mancanza di supporto hardware e l'impossibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza moderni rendono il loro utilizzo quotidiano sempre più complesso e rischioso, chiudendo definitivamente un'era della tecnologia portatile.