▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Apple dice addio a iPhone 4 e iPhone 5: ora sono ufficialmente obsoleti in tutto il mondo

La fine del supporto hardware segna il tramonto definitivo per due degli smartphone più iconici della storia di Cupertino.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 20/03/2026

Prodotti

Apple ha ufficialmente aggiornato la propria lista dei prodotti obsoleti a livello globale, includendo due modelli che hanno segnato la storia della telefonia mobile: l'iPhone 4 e l'iPhone 5. Questa decisione, rilevata nelle scorse ore, non è solo un atto formale, ma comporta conseguenze pratiche definitive per chiunque possieda ancora uno di questi dispositivi, poiché sancisce la cessazione di ogni tipo di assistenza tecnica ufficiale e la fine della fornitura di componenti di ricambio.

Per comprendere la portata di questo cambiamento, è necessario distinguere tra le categorie utilizzate da Apple per gestire il ciclo di vita dei suoi prodotti. Solitamente, un dispositivo viene classificato come "vintage" quando sono passati più di cinque anni ma meno di sette dalla fine della sua distribuzione commerciale. In questa fase intermedia, Apple e i centri autorizzati possono ancora effettuare riparazioni, ma solo se le parti di ricambio sono ancora disponibili in magazzino. Una volta superata la soglia dei sette anni, il prodotto scivola inevitabilmente nella categoria "obsoleta", il che significa che l'azienda interrompe categoricamente ogni servizio hardware, senza eccezioni.

Il percorso verso l'obsolescenza è stato leggermente diverso per i due modelli coinvolti in questo aggiornamento del marzo 2026. Per l'iPhone 5 il passaggio è stato lineare, muovendosi dalla lista vintage a quella obsoleta. Per quanto riguarda l'iPhone 4, invece, la situazione era più frammentata: mentre alcune varianti erano già state dichiarate obsolete in precedenza, il modello GSM da 8GB figurava ancora tra i prodotti vintage. Con l'ultimo aggiornamento, anche quest'ultima versione è stata rimossa, uniformando lo stato di tutta la famiglia iPhone 4 sotto l'etichetta di prodotto obsoleto.

L'iPhone 5, lanciato nel 2012, viene ricordato per essere stato il primo smartphone della mela a introdurre il connettore Lightning, abbandonando il precedente standard a 30 pin e definendo un'estetica in alluminio che è rimasta nel cuore di molti appassionati. L'iPhone 4, presentato nel 2010, è stato invece il pioniere del design "a sandwich" in vetro e del Retina Display. Sebbene questi dispositivi possano ancora accendersi e funzionare per compiti di base, la mancanza di supporto hardware e l'impossibilità di ricevere aggiornamenti di sicurezza moderni rendono il loro utilizzo quotidiano sempre più complesso e rischioso, chiudendo definitivamente un'era della tecnologia portatile.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Fujifilm instax mini 13, la fotocamera istantanea
Prodotti
L'IA diventa "rugged": Panasonic presenta il...
Prodotti
Debuttano le AirPods Max 2: la nuova frontiera...
Prodotti
Arriva POCO X8 Pro Series: design premium,...
Prodotti
Galaxy Buds4: HD Voice riduce il rumore di...
Prodotti
Samsung Galaxy Buds4: l'evoluzione dell'audio...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.