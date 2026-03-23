LG StanbyME 2: più libertà e versatilità con cover Folio, tracolla e appendino

LG StanbyME 2 , lo schermo da 27 pollici touch super portatile, ora diventa ancora più comodo e versatile grazie all’arrivo dei praticissimi accessori che offrono ancora più libertà di utilizzo in ogni contesto: cover Folio , tracolla e appendino sono infatti pensati per ampliare le possibilità di utilizzo in casa, in ufficio o in qualsiasi ambiente creativo.

La cover Folio è progettata per proteggere lo schermo durante gli spostamenti e offrire così nuove opportunità di utilizzo. L’installazione è semplicissima, poiché si inserisce facilmente nelle apposite fessure presenti sullo schermo, agganciandosi perfettamente alla struttura. Quando non viene utilizzata, è possibile piegare la cover su sé stessa per trasformarla in un supporto autoportante, perfetto per utilizzare StanbyME 2 come un tablet, su tavolo o su scrivania. La cover Folio , inoltre, ha al proprio interno un magnete, in modo da poter agganciare il telecomando evitando così il rischio di perderlo in giro per casa.







La tracolla e l’appendino permettono di trasportare ancora più facilmente StanbyME 2, oppure di fissarlo al muro come un quadro digitale, rendendolo funzionale e stilisticamente integrato in ogni ambiente. L’orientamento è regolabile, in modo da poter appendere StanbyME 2 sia in orizzontale che in verticale, a seconda della propria esigenza. Le viti e i tasselli sono inclusi all’interno della confezione, così da avere tutto il necessario per fissare lo schermo alla parete.

I nuovi accessori ufficiali di LG StanbyME 2 esaltano l’esperienza d’uso dello schermo, grazie a una maggiore mobilità, flessibilità d’installazione e a un design funzionale. La cover Folio è disponibile in esclusiva su LG Online Shop al prezzo di 89 euro, mentre tracolla e appendino sono acquistabili a 39 euro. Gli accessori sono acquistabili anche in abbinamento a StanbyME2 a un prezzo speciale: con cover Folio a 1069€ e con tracolla e appendino a 1029€ .