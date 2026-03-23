Amazon pronta al ritorno nel mondo degli smartphone

A distanza di oltre dieci anni dal suo primo e sfortunato tentativo, Amazon sembra intenzionata a tornare protagonista nel mercato della telefonia mobile. Secondo quanto riportato da un recente rapporto di Reuters, che cita fonti vicine al progetto, l'azienda starebbe lavorando a un nuovo dispositivo internamente soprannominato "Transformer". L'obiettivo principale di questa operazione sarebbe quello di creare un "dispositivo di personalizzazione mobile" capace di integrarsi profondamente con l'ecosistema dell'assistente vocale Alexa.

L'idea alla base del nuovo smartphone è quella di semplificare drasticamente l'accesso e l'interazione con i numerosi servizi della galassia Amazon. Il dispositivo fungerebbe da hub privilegiato per effettuare acquisti sul portale, guardare contenuti su Prime Video o ascoltare brani tramite Prime Music. Al centro di questa esperienza si posizionerebbe l'intelligenza artificiale, anche se dalle prime indiscrezioni emerge un dettaglio curioso: Alexa potrebbe non rappresentare il sistema operativo primario del telefono. Questo suggerisce che Amazon stia valutando la possibilità di affidarsi alle tecnologie IA di altre aziende per gestire le funzioni core del sistema.

Il pensiero corre inevitabilmente al 2014, anno del lancio del Fire Phone. Quel dispositivo, ricordato come uno dei più grandi insuccessi commerciali della compagnia, fu ritirato dal mercato dopo appena un anno. Tuttavia, il contesto tecnologico odierno è radicalmente mutato rispetto a quello di un decennio fa. Se il Fire Phone cercava di stupire con un'interfaccia utente in pseudo-3D che non convinse il pubblico, il nuovo progetto scommette su un'intelligenza artificiale molto più evoluta e capace di offrire utilità reale agli utenti.

Nonostante l'entusiasmo che circonda la notizia, il progetto si trova ancora nelle sue fasi iniziali. Il rapporto sottolinea come Amazon possa ancora decidere di scartare l'idea in qualsiasi momento prima della produzione di massa. Al momento non sono stati resi noti dettagli cruciali come la possibile data di lancio, il prezzo di vendita o le previsioni di ricavo, lasciando il settore tecnologico in attesa di capire se questa volta Amazon riuscirà davvero a trasformare la sua visione mobile in un successo commerciale.