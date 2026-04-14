Toshiba Canvio Flex: l'hard disk versatile si tinge di blu metallizzato

Toshiba ha annunciato un’importante novità per la sua linea di archiviazione portatile: l’hard disk esterno Canvio Flex da 2,5 pollici debutta nell'esclusiva colorazione blu metallizzato. Questa nuova finitura, pensata per incontrare i gusti di un pubblico più giovane e attento al design, si affianca al classico argento satinato, portando un tocco di stile in una gamma che fa della praticità il suo punto di forza.

La caratteristica distintiva del Canvio Flex rimane la sua straordinaria flessibilità multi-dispositivo. Grazie alla pre-formattazione con il file system exFAT, l'unità è pronta all'uso immediato con sistemi Windows, Mac, Android e iOS. Questo permette agli utenti di passare da un computer a un tablet o a uno smartphone senza la necessità di complicate riformattazioni, rendendo il trasferimento di foto, video e documenti un'operazione fluida e veloce.

Per garantire una connettività totale fin dal primo utilizzo, Toshiba include nella confezione sia il cavo USB Type-C che il cavo USB Type-A. Questa dotazione tecnica assicura che il dispositivo possa essere collegato sia ai computer più datati che ai tablet di ultima generazione, consolidando il posizionamento del prodotto come soluzione di backup universale per professionisti e creativi sempre in movimento.

Disponibile con capacità di archiviazione da 1TB, 2TB e 4TB, il nuovo Canvio Flex blu metallizzato sarà distribuito in esclusiva per il mercato EMEA a partire dal secondo trimestre del 2026. Come sottolineato da Larry Martinez-Palomo, Vice President di Toshiba Electronics Europe, l'introduzione di questa nuova variante cromatica risponde direttamente alla richiesta del mercato di una maggiore varietà estetica, senza mai scendere a compromessi sulla qualità e l'affidabilità che contraddistinguono lo storage Toshiba.