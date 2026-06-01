Acer espande il portfolio con i nuovi laptop basati su tecnologia Snapdragon

Acer ha annunciato un importante ampliamento della propria linea di PC portatili, puntando con decisione sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e sulla nuova generazione di processori Snapdragon di Qualcomm. La presentazione odierna introduce soluzioni pensate sia per l'utenza professionale e creativa, alla ricerca di prestazioni elevate, sia per il mercato mainstream che necessita di dispositivi affidabili e accessibili.

Lo Swift Spin 14 AI rappresenta il nuovo punto di riferimento per chi richiede flessibilità senza rinunciare alla potenza dell'elaborazione AI. Equipaggiato con i processori Snapdragon X2 Elite o X2 Plus, il dispositivo vanta una NPU capace di gestire fino a 80 TOPS (Tera Operations Per Second), garantendo un’accelerazione dedicata per le attività multimodali e l'intelligenza artificiale generativa.

Il design convertibile a 360 gradi, unito a uno spessore contenuto (tra i 15,9 e i 16,5 mm) e a un peso di soli 1,34 kg, lo rende estremamente portatile. Il display IPS da 14 pollici WUXGA touchscreen è ottimizzato per l'Acer Active Stylus 420, che sfrutta la tecnologia Wacom AES 2.0 per un'esperienza di scrittura naturale. La resistenza è certificata MIL-STD-810H, garantendo durabilità anche negli utilizzi più intensi.

Le caratteristiche tecniche di punta includono:

Autonomia: fino a 23 ore in riproduzione video, ideale per professionisti in costante movimento.

Connettività: supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e un set completo di porte (USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1).

Esperienza Copilot+ PC: integrazione profonda con le funzionalità IA di Windows 11, potenziate dalle suite software proprietarie AcerSense e dagli strumenti di videoconferenza Acer PurifiedView e PurifiedVoice.

Acer segna un primato importante introducendo l'Aspire Go 15, il primo laptop al mondo a montare il nuovo processore Snapdragon C. Questo modello è stato progettato per offrire un'esperienza d'uso fluida e reattiva nelle attività quotidiane come navigazione web, gestione documenti e streaming, il tutto mantenendo un profilo di funzionamento silenzioso e un design compatto.

Il dispositivo è pensato con un occhio di riguardo per la sostenibilità: costruito con materiali 100% riciclabili e componenti in plastica riciclata post-consumo, vanta le certificazioni Energy Star ed EPEAT. Dotato di un ampio display da 15,6 pollici e una batteria ottimizzata per coprire l'intera giornata lavorativa, l'Aspire Go 15 si propone come la soluzione ideale per studenti e utenti attenti all'ambiente e al rapporto qualità-prezzo.

Il nuovo Acer Swift Spin 14 AI sarà disponibile sul mercato EMEA a partire dal mese di ottobre. Per quanto riguarda l'Acer Aspire Go 15, Acer comunicherà la data di commercializzazione e i dettagli specifici in un secondo momento.