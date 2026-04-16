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Sony Electronics svela la "Serie R": il futuro della produzione live in 4K e HDR

Cinque nuovi modelli pronti al debutto al NAB Show 2026: prestazioni di imaging potenziate e trasmissione dati ultra-flessibile.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/04/2026

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Sony Electronics ha annunciato l'imminente lancio della Serie R, una nuova linea di cinque telecamere di sistema (HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R, HDC-3500RV e HDC-3200R) progettate per elevare gli standard della produzione live. Questi modelli, che verranno presentati ufficialmente al NAB Show 2026 di Las Vegas, integrano un sensore CMOS 4K a tre chip da 2/3 di pollice con tecnologia Global Shutter. Questa innovazione elimina la distorsione da rolling shutter, garantendo riprese perfette anche in situazioni di movimento rapido, come negli eventi sportivi o nei concerti, assicurando al contempo una gestione naturale della luce in scenari complessi con forti contrasti tra sole e ombra.

Le telecamere della Serie R introducono una funzionalità di imaging potenziata grazie a un eccellente rapporto segnale/rumore di -64 dB, che permette di mantenere un equilibrio impeccabile tra sensibilità e gamma dinamica. Sul fronte dell'operatività, i nuovi modelli offrono una flessibilità senza precedenti: il supporto per la trasmissione HB+ e il trunking video tramite linee SDI multiple consentono di inviare segnali di diverse apparecchiature attraverso le infrastrutture in fibra ottica esistenti, riducendo drasticamente il cablaggio sul set. Inoltre, l'integrazione della nuova scheda opzionale 3D LUT permette regolazioni del colore avanzate direttamente in macchina, garantendo una corrispondenza cromatica precisa anche in configurazioni multicamera con modelli differenti.

Sony ha rivolto particolare attenzione anche all'ergonomia e alla praticità d'uso per gli operatori. I modelli di punta includono ora un meccanismo a scorrimento di serie per il mirino, che consente di posizionare il monitor OLED nella posizione più comoda rispetto all'asse del treppiede, migliorando la stabilità e il comfort visivo. Con il supporto per reti fino a 1 Gbps e l'unificazione dei pannelli di controllo dell'interfono, la Serie R, disponibile dall'estate 2026, si candida a diventare l'infrastruttura di riferimento per le emittenti che puntano a contenuti HDR di altissima qualità con la massima efficienza operativa.



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