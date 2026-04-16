Samsung ridisegna il futuro dell’AI Living: a Francoforte debutta la tecnologia Micro RGB

Samsung Electronics ha scelto l'evento "Inside Samsung – The First Look Europe" di Francoforte per celebrare due decenni come marchio numero uno al mondo nel settore TV, svelando una nuova generazione di prodotti che fondono ingegneria estrema e intelligenza artificiale. Il protagonista assoluto della gamma 2026 è il Micro RGB, una tecnologia di rottura che supera i limiti dei display tradizionali. Grazie a LED rossi, verdi e blu più piccoli di 100 micrometri e controllati individualmente, lo schermo genera i colori direttamente senza filtri, raggiungendo una fedeltà cromatica del 100% dello standard BT.2020. La gamma, che include un monumentale flagship da 130 pollici, arriverà in Italia a partire da giugno 2026.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale raggiunge un nuovo livello di naturalezza con il debutto di Vision AI Companion. Questa funzione trasforma il televisore in un assistente intuitivo capace di riconoscere il linguaggio naturale: gli utenti possono chiedere informazioni in tempo reale su ciò che stanno guardando, dalle ricette di cucina alle statistiche di una partita. Il sistema include l'AI Picture Optimisation, che regola istantaneamente immagine e audio in base alla scena, e l'AI Football Mode, pensata per ricreare l'atmosfera dello stadio durante i grandi eventi sportivi dell'estate 2026.

Samsung non trascura il design e la versatilità, espandendo la tecnologia OLED Glare-Free (anti-riflesso) su più modelli per garantire una visione perfetta anche in stanze molto illuminate. Tra le novità lifestyle spiccano The Frame Pro, che unisce l'estetica dell'arte alla potenza del Neo QLED, e Movingstyle, uno schermo smart portatile con batteria integrata per muoversi liberamente tra gli ambienti della casa. Per garantire la massima longevità dell'investimento, l'azienda ha inoltre annunciato che tutti i modelli 2026 godranno di sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Tizen e della protezione avanzata Samsung Knox.