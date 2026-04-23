ASUS e Adobe: i monitor ProArt diventano lo standard per il video editing HDR

Il mondo della produzione video professionale raggiunge un nuovo livello di precisione grazie alla partnership strategica annunciata a Las Vegas tra ASUS e Adobe. I monitor della linea ProArt sono ufficialmente i primi display a ricevere la validazione per l'Adobe Premiere Color Mode, una tecnologia che garantisce a filmmaker ed editor una coerenza cromatica e una precisione senza precedenti nei flussi di lavoro HDR. Questa collaborazione punta a eliminare le discrepanze di colore tra software e hardware, offrendo ai creativi uno standard professionale affidabile sin dal primo utilizzo.

In occasione del NAB Show 2026, Adobe ha presentato il nuovo Color Mode addestrando oltre 1.500 partecipanti presso il suo Color Lab, utilizzando i monitor ProArt OLED PA27UCDMR e PA279CRV. Questi dispositivi vantano specifiche di altissimo livello, come la risoluzione 4K HDR, una copertura del 99% della gamma DCI-P3 e una calibrazione di fabbrica con un Delta E < 2, assicurando che ogni dettaglio venga riprodotto con assoluta fedeltà. Inoltre, i nuovi modelli introducono innovazioni dedicate agli utenti Apple, come la modalità colore M Model-P3, che garantisce una riproduzione cromatica costante per chi lavora su ecosistemi macOS.

L'integrazione tra l'hardware ASUS e il software Adobe non si limita alla tecnologia, ma include vantaggi concreti per i professionisti: l'acquisto di prodotti ProArt selezionati darà infatti diritto a tre mesi di prova gratuita di Adobe Creative Cloud. Come sottolineato durante le sessioni "ProArt Masters Talks", questa innovazione rappresenta il cambiamento più significativo nell'interfaccia di Premiere degli ultimi dieci anni, progettato per semplificare la post-produzione moderna e permettere ai visual storyteller di dare vita alla propria visione con una sicurezza tecnica mai provata prima.