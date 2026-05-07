Nikon annuncia lo sviluppo del NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S

Nikon ha svelato ufficialmente lo sviluppo di una delle ottiche più attese dai professionisti: il NIKKOR Z 120-300mm f/2.8 TC VR S. Progettato per fotocamere mirrorless full-frame (formato FX), questo teleobiettivo zoom si distingue per la presenza di un moltiplicatore di focale 1,4x integrato, una soluzione tecnica che permette di estendere istantaneamente la portata massima dell'ottica fino a 420mm tramite un semplice selettore fisico, senza dover rimuovere l'obiettivo dal corpo macchina.

Appartenente alla prestigiosa S-Line, la gamma di punta del sistema NIKKOR Z, l'obiettivo è costruito per rispondere ai rigorosi standard di progettazione e controllo qualità richiesti nel settore professionale. La combinazione tra l'apertura costante f/2.8 e la flessibilità dello zoom lo rende uno strumento ideale per la fotografia sportiva, naturalistica e di reportage, dove la velocità operativa e le prestazioni ottiche in condizioni di luce difficili sono fondamentali. La tecnologia di riduzione delle vibrazioni (VR) integrata assicura inoltre la massima nitidezza anche alle focali più spinte.

Con questo annuncio, Nikon conferma il proprio impegno nell'espandere l'ecosistema mirrorless, puntando su soluzioni che combinano versatilità e qualità d'immagine senza compromessi. Sebbene l'obiettivo sia ancora in fase di sviluppo, rappresenta un segnale chiaro della volontà del brand di supportare la creatività dei fotografi professionisti, offrendo loro la possibilità di coprire un'ampia gamma di situazioni di scatto con un unico, potente strumento ottico.