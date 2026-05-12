Jabra PanaCast U30: la nuova frontiera della collaborazione nei piccoli spazi

Jabra ha presentato PanaCast U30, una soluzione video progettata specificamente per colmare il divario tecnologico nelle sale riunioni di dimensioni ridotte. Pensata per ospitare fino a 6 persone, questa barra video USB risponde alla crescente esigenza delle aziende di attrezzare i piccoli spazi (huddle rooms) per il lavoro ibrido, eliminando i costi e le complessità tipiche degli impianti per sale conferenze più grandi. Grazie alla connettività plug-and-play tramite un singolo cavo USB-C, il sistema abilita un'esperienza BYOD (Bring Your Own Device) fluida, permettendo agli utenti di avviare meeting su piattaforme come Microsoft Teams e Zoom istantaneamente.

La PanaCast U30 si distingue per un campo visivo grandangolare di 120°, fondamentale in ambienti compatti dove i partecipanti siedono spesso molto vicini allo schermo. L'intelligenza artificiale integrata gestisce funzioni avanzate come l'Intelligent Zoom e il Virtual Director, che regolano automaticamente l'inquadratura per seguire chi parla, garantendo una partecipazione naturale. Sul fronte audio, il sistema monta sei microfoni e un altoparlante professionale che supporta la modalità full-duplex, permettendo conversazioni bidirezionali chiare e senza interruzioni.

Particolare attenzione è stata dedicata alla semplificazione dell'installazione. Il design del packaging consente ai tecnici IT di configurare il dispositivo senza nemmeno estrarlo completamente dalla scatola, mentre le opzioni di montaggio (parete, VESA o tavolo) offrono la massima flessibilità. Per guidare gli utenti meno esperti, la PanaCast U30 mostra sul display della sala istruzioni a schermo e sfondi personalizzabili, riducendo drasticamente le richieste di assistenza tecnica all'inizio delle riunioni.

Infine, la gestione remota è affidata alla piattaforma Jabra Plus, che permette ai team IT di monitorare lo stato dei dispositivi e distribuire aggiornamenti in modo centralizzato. Basata sulla Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP), la PanaCast U30 garantisce standard di sicurezza elevati, pur offrendo la possibilità di aggiornamenti firmware locali per gli ambienti che richiedono il controllo offline. Il dispositivo è disponibile da maggio 2026 al prezzo consigliato di 839 €.