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Bitdefender lancia RealCheck: l'arma definitiva contro la minaccia dei deepfake

Il colosso della cybersicurezza presenta una soluzione autonoma per Android e iOS in grado di analizzare l'autenticità dei contenuti video e smascherare tentativi di frode generati dall'intelligenza artificiale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/06/2026

Digital Life

In uno scenario digitale in cui la manipolazione dei contenuti video ha raggiunto livelli di sofisticazione senza precedenti, la protezione contro le frodi diventa una priorità assoluta. Per rispondere a questa sfida, Bitdefender, leader mondiale nella sicurezza informatica, ha presentato il 24 giugno 2026 Bitdefender RealCheck, una nuova soluzione autonoma progettata per supportare gli utenti nella valutazione dell'autenticità dei contenuti che circolano quotidianamente sulle piattaforme social e sul web. La proliferazione dei deepfake, utilizzati da criminali informatici per perpetrare frodi finanziarie, furti di credenziali e campagne di diffamazione, rappresenta oggi una criticità di sicurezza primaria, e il nuovo strumento nasce proprio per colmare il divario tra la capacità di inganno dell'intelligenza artificiale e la limitata abilità umana di rilevamento, visto che i consumatori riescono a identificare correttamente i falsi di alta qualità solo nel 24,5% dei casi.

Le proiezioni economiche legate a questa minaccia sono allarmanti, con Deloitte che stima perdite legate alle frodi basate sull'IA generativa fino a 40 miliardi di dollari entro il 2027, rendendo indispensabile un approccio difensivo accessibile ed efficace. Bitdefender RealCheck opera come un alleato potente per l'utente, essendo disponibile per dispositivi Android e iOS. Il suo funzionamento è semplice e immediato: dopo l'installazione, basta incollare il link di un video o caricare un file locale per avviare un'analisi strutturata e multilivello. A differenza di altri strumenti che offrono risposte binarie, questa soluzione fornisce un report dettagliato che include la probabilità di manipolazione, l'eventuale intento ingannevole e indicatori precisi rilevati a livello di trascrizione. Questo approccio segmentato permette di distinguere chiaramente tra contenuti creati per scopi satirici o di intrattenimento e quelli, invece, progettati con intenti fraudolenti per sottrarre denaro o dati sensibili.

La tecnologia alla base di Bitdefender RealCheck è in grado di analizzare video provenienti da tutte le principali piattaforme social, tra cui X, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, identificando tempestivamente anche il furto d'identità di personaggi pubblici, come politici, dirigenti aziendali e celebrità, spesso vittime di campagne di disinformazione. L'analisi si spinge fino al monitoraggio del discorso, esaminando il video parte per parte per isolare i punti esatti in cui è avvenuta l'alterazione. Un aspetto fondamentale della soluzione è la sua spiccata vocazione sociale, che permette agli utenti di condividere i report di analisi con amici e familiari, anche se questi non possiedono un account Bitdefender. Questa funzione è cruciale per contrastare la diffusione virale di falsi nelle chat di gruppo o tra i contatti personali, trasformando ogni utente in un presidio attivo contro la disinformazione e garantendo che le decisioni quotidiane, dalle interazioni sociali agli acquisti, siano sempre basate su informazioni verificate e trasparenti.

Bitdefender RealCheck è ora disponibile per dispositivi Android e iOS in lingua inglese in 14 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Germania, Italia, Spagna e Francia. Il supporto per altre lingue è previsto nelle versioni future. Bitdefender RealCheck è disponibile su App Store e  Google Play.



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