IBM segna la storia: presentato il primo chip al mondo sotto il nanometro

IBM ha annunciato un traguardo epocale per l'industria dei semiconduttori con la presentazione del primo chip al mondo con un nodo a 0,7 nm (7 angstrom). Questa innovazione rappresenta una svolta fondamentale in un settore che si scontra con i confini fisici delle tradizionali tecniche di produzione, dimostrando che è ancora possibile spingersi oltre la barriera del nanometro verso la scala atomica. Il nuovo processore è un capolavoro di ingegneria capace di integrare quasi 100 miliardi di transistor in uno spazio grande quanto un’unghia, raddoppiando di fatto la densità rispetto ai precedenti modelli a 2 nm. I test indicano un salto tecnologico notevole, con la possibilità di ottenere fino al 50% in più di performance o, in alternativa, un incremento del 70% nell'efficienza energetica, fattori determinanti per alimentare il futuro dell’intelligenza artificiale generativa e delle infrastrutture cloud.

Il cuore di questa innovazione risiede nell'architettura nanostack, un design tridimensionale a nanosheet che permette la sovrapposizione e l’interconnessione verticale dei transistor. Questo approccio basato sull'integrazione sequenziale 3D non solo massimizza la densità sul chip, ma offre la possibilità di ottimizzare singolarmente ogni livello, impiegando materiali diversi per bilanciare le prestazioni in modo indipendente. La validazione sperimentale di questa tecnologia, ottenuta attraverso avanzate tecniche di ingegnerizzazione CMOS, conferma che il design nanostack è fisicamente realizzabile e pronto per supportare elaborazioni complesse. La nuova architettura garantisce inoltre un miglioramento del 40% nello scaling della memoria SRAM, un elemento chiave per sostenere l’enorme domanda di banda richiesta dalle moderne applicazioni di intelligenza artificiale.

Con l'introduzione di questa tecnologia, IBM inaugura ufficialmente l'era dello scaling a livello angstrom, dove le dimensioni dei componenti iniziano a confrontarsi direttamente con quelle dei singoli atomi. Benché la nomenclatura dei nodi tecnologici rappresenti oggi più una generazione di innovazione che una misura fisica esatta, il salto verso i 0,7 nm conferma la capacità dell'industria di proseguire nel percorso di miniaturizzazione estrema. Grazie all’adozione dell'architettura nanostack, la roadmap di sviluppo dei semiconduttori tracciata da IBM garantisce almeno un altro decennio di progressi continui, consolidando il ruolo dei semiconduttori come pilastri strategici per il progresso di ogni ambito tecnologico, dalla computazione avanzata alle infrastrutture critiche del futuro.