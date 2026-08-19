Samsung sbarca a Gamescom 2026: l'ecosistema gaming si evolve tra monitor 6K e potenza mobile

Samsung Electronics si prepara a stupire il pubblico della Gamescom 2026, l'evento di riferimento mondiale per il settore videoludico in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto. Sotto lo slogan Games Spark Excitement for the Future, l'azienda coreana presenterà la propria visione di un ecosistema gaming totalmente integrato, capace di connettere senza soluzione di continuità PC, console e dispositivi mobile per offrire un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Al centro dello stand Samsung, i visitatori potranno scoprire e testare le ultime novità tecnologiche, tra cui l'innovativo Odyssey G8, il primo monitor da gioco al mondo con risoluzione 6K, dotato di un'esclusiva funzione Dual Mode che permette di alternare una modalità a risoluzione ultraelevata con refresh rate fino a 165 Hz e una modalità ultrarapida con frequenza fino a 330 Hz, garantendo immagini nitide e prive di distorsioni grazie alla compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione più avanzate.

Oltre al monitor, Samsung porrà l'accento sulle performance pure con l'SSD 9100 PRO, progettato specificamente per le esigenze del gaming di nuova generazione, e sul potenziale del Galaxy Z Fold8 Ultra, il nuovo smartphone top di gamma destinato a ridefinire i confini del gioco in mobilità. Durante la fiera, gli appassionati avranno inoltre l'opportunità di vivere in prima persona l'action adventure Crimson Desert, testato sul display 6K dell'Odyssey G8 con supporto alla tecnologia HDR10+ GAMING, oltre a partecipare a sfide dedicate ai titoli della serie Sonic e a una suggestiva sfilata cosplay. Il cuore pulsante della partecipazione di Samsung sarà tuttavia la #PlayGalaxy Cup, le cui finali mondiali si terranno il 27 e 28 agosto, vedendo protagonisti alcuni dei migliori creator internazionali in uno spettacolare torneo dedicato a PUBG Mobile, confermando così l'impegno costante del brand nel sostenere la scena competitiva globale attraverso l'eccellenza hardware e software.