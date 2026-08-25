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"Game over" per una famiglia di collezionisti: rubata un'intera collezione di giochi Nintendo

A Puyallup, nello stato di Washington, i ladri hanno svaligiato l'abitazione di Roger Holler portando via una raccolta videoludica di inestimabile valore affettivo costruita in quasi quarant'anni di ricerche.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 25/08/2026

Gaming

Un furto devastante ha colpito la famiglia di Roger Holler a Puyallup, nello stato di Washington, dove i ladri hanno svaligiato l'abitazione mentre i proprietari erano fuori città. Il colpo ha privato la famiglia di una collezione di videogiochi Nintendo unica nel suo genere, dal valore di oltre 50mila dollari, accumulata con passione e dedizione nel corso di quasi quarant'anni. La raccolta comprendeva oltre 860 giochi classici per Nintendo Entertainment System, un patrimonio videoludico che mancava ormai di appena tre titoli per completare l'intera libreria ufficiale della storica console. Il legame con i videogiochi era iniziato quando la madre aveva regalato a Holler la sua prima console all'età di undici anni, dando il via a una lunga ricerca condotta tra negozi specializzati, viaggi in tutto lo stato e convenzioni di settore insieme al figlio Chris Sterling. Al rientro a casa la drammatica scoperta: gli scaffali un tempo gremiti di cartucce erano completamente vuoti, cancellando in un sol colpo decenni di sacrifici, ricordi e legami familiari. Ora la famiglia spera che la diffusione della notizia possa aiutare a rintracciare i responsabili e, idealmente, a recuperare una collezione leggendaria che rappresentava molto più di un semplice hobby.



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