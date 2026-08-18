Hela: of Mice & Magic arriva nei negozi fisici con l'esclusiva Harmony Edition

L'universo videoludico si prepara ad accogliere una nuova avventura incantata grazie all'accordo strategico tra Knights Peak (divisione di MY.GAMES) e Microids, che porteranno sugli scaffali dei negozi fisici in Europa e Stati Uniti l'edizione speciale Harmony Edition di Hela: of Mice & Magic. Sviluppato da Windup Games, il titolo sarà disponibile nel quarto trimestre del 2026 in versione fisica esclusiva per Nintendo Switch 2, Xbox Series X e PlayStation 5, mentre uscirà in formato esclusivamente digitale per Xbox Series S e PC.

Pensata appositamente per i collezionisti e gli appassionati, la Harmony Edition offrirà un'esperienza immersiva arricchita da numerosi extra di pregio. Oltre al gioco su supporto fisico per le console abilitate, la confezione includerà il download digitale della colonna sonora ufficiale, firmata da Frida Johansson e Henrik Oja, un art book softcover di 48 pagine ricco di concept art, bozzetti e foto di ispirazione inedite, un elegante slipcase, un poster reversibile con l'intricato mappa del mondo di gioco e un set di adesivi esclusivi per personalizzare il proprio spazio e portare sempre con sé la magia dell'avventura.

Ambientato in un mondo suggestivo e fiabesco, Hela: of Mice & Magic metterà i giocatori nei panni di un piccolo ma agile topo, impegnato ad aiutare una saggia e premurosa strega a prendersi cura della terra che custodisce da generazioni. Affrontando l'esplorazione da soli o in compagnia attraverso foreste, prati, zone umide e tane sotterranee, i giocatori potranno contare su uno speciale zaino infuso di magia donato dalla strega. Questo strumento unico permetterà di spingersi più lontano, raggiungere nuove altezze e interagire con l'ambiente circostante in modi innovativi e rilassanti, unendo esplorazione e meraviglia in un viaggio indimenticabile.