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Sublimazione professionale in formato A3 con la nuova stampante Epson SureColor F300

Dotata di serbatoi di inchiostro ricaricabili, pannello touch da 2,7 pollici e supporto per la stampa da dispositivi mobili, la nuova periferica amplia le possibilità creative offrendo flessibilità nella gestione dei supporti dal formato A4 al formato A3.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 20/10/2026

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Rispondere alle esigenze di flessibilità e qualità dei piccoli laboratori e dei professionisti della personalizzazione. Con questo obiettivo Epson annuncia il lancio della SureColor F300, una nuova stampante a sublimazione in formato A3 concepita per facilitare l'espansione dell'offerta commerciale di gadget, oggettistica e capi d'abbigliamento.

Il dispositivo è stato sviluppato per garantire un utilizzo semplice e immediato, grazie a un pannello touch a colori da 2,7 pollici e a un sistema di alimentazione versatile dei fogli che sfrutta cassetti sia anteriori sia posteriori. Tra i punti di forza della SureColor F300 figurano la connettività avanzata con supporto alla stampa da dispositivi mobili - inclusi gli standard AirPrint e Mopria - e l'adozione di capienti serbatoi di inchiostro ricaricabili, pensati per assicurare un'elevata autonomia operativa e ridurre al minimo i tempi di fermo.

L'offerta si inserisce in un modello di soluzione integrata firmato Epson, che unisce inchiostri originali, driver dedicati, supporti cartacei specifici, garanzia e assistenza tecnica diretta, accompagnando le piccole realtà imprenditoriali verso standard di produzione uniformi e professionali.



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