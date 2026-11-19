ASUS annuncia l'arrivo in Italia del ProArt GR1X, mini PC ad alte prestazioni progettato per eseguire in locale agenti di intelligenza artificiale attivi 24 ore su 24, modelli linguistici di grandi dimensioni e applicazioni creative mantenendo prompt, codice e file di progetto al riparo dal cloud e senza costi per singolo token. Spinto dalla piattaforma NVIDIA RTX Spark™ - che unisce una GPU Blackwell RTX da 6.144 core e una CPU Grace da 20 core tramite NVLink-C2C con un pool fino a 128 GB di memoria unificata - il sistema supporta LLM fino a 120 miliardi di parametri con finestre fino a 1 milione di token di contesto, affiancando esecuzione locale nativa in Windows 11, CUDA, DLSS, Reflex e ray tracing a opzioni ibride o cloud. Racchiuso in uno chassis da 150 x 150 x 51 mm (1,1 litri) e 1,48 kg in finitura nero anodizzato o argento sabbiato resistente alle impronte, il dispositivo adotta doppie ventole a 218 pale, 57 alette ultra-larghe, quattro heat pipe e controllo termico a sette livelli per sostenere un TDP da 140 watt in operatività continua 24/7, offrendo connettività LAN 10GbE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, quattro porte USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI 2.1 (fino a quattro display 4K e uscita fino a 8K) e due slot M.2 NVMe PCIe 5.0/4.0.

Sul fronte software e dell'ecosistema, ProArt GR1X porta per la prima volta la piattaforma di IA agentica locale della linea ProArt RTX Spark nel formato desktop e integra strumenti dedicati alla creatività e all'automazione, tra cui Hermes Agent - agente autonomo open source nato dalla collaborazione con Nous Research, collegato ad ASUS MuseTree tramite la Skill ufficiale Hermes x MuseTree e in grado di controllare ComfyUI per la generazione locale di immagini e video con modelli come FLUX e Wan -, oltre ad ASUS Zenni Claw, StoryCube e Adobe Creative Cloud (incluso Premiere) con tre mesi gratuiti. Il mini PC è subito disponibile in Italia con Windows 11 Pro nelle varianti 64 GB di memoria RAM e SSD da 1 TB a 5.999 euro e 128 GB di memoria RAM e SSD da 2 TB a 8.999 euro, a cui si aggiungeranno nelle prossime settimane le configurazioni da 64 GB + 2 TB a 6.499 euro e 128 GB + 4 TB a 11.499 euro presso ASUS Gold Store, partner Powered by ASUS e rivenditori autorizzati.