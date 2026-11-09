Canon ha ufficializzato il lancio di due nuovi accessori dedicati all'ecosistema di imaging, pensati per ampliare il controllo creativo e la qualità operativa di fotografi e content creator. Le novità presentate comprendono il microfono digitale supercardioide Canon Microphone DM-E10D ed il telecomando programmabile con timer Canon Timer Remote Controller TC-N3 (disponibile anche nella variante TC-E3), entrambi attesi sul mercato a partire da gennaio 2027.

Il microfono DM-E10D si rivolge al settore del vlogging e del live streaming grazie a un formato di appena 59 grammi di peso e 53,7 millimetri di lunghezza, imponendosi come il modello per slitta più compatto dell'offerta del produttore. Il dispositivo sfrutta la slitta multifunzione Canon per la trasmissione audio digitale e l'alimentazione diretta dal corpo macchina, eliminando la necessità di cavi, batterie o moduli wireless esterni. Dotato di diagramma polare supercardioide per isolare la voce dai rumori ambientali, il microfono integra un tasto fisico dedicato che permette l'accesso immediato ai parametri audio nel menu della fotocamera.

Per la fotografia ad alta precisione, il Timer Remote Controller TC-N3 subentra allo storico modello TC-80N3 introducendo un'interfaccia aggiornata per la gestione di lunghe esposizioni e sequenze time-lapse. Il dispositivo integra un display LCD retroilluminato in tonalità arancione, controlli a croce con tasti dedicati all'autoscatto e un sistema di regolazione temporale precisa che consente di pianificare orari di inizio, termine e intervalli per scatti da remoto non presidiati o astrofotografia. Proposto con terminali N3 ed E3 per garantire la massima compatibilità con l'ampia gamma di corpi macchina Canon, il controller si avvale di alimentazione con due batterie AAA e di un attacco filettato integrato per il fissaggio diretto su treppiede.