Occhiali smart Samsung: i rumor svelano 25 stili, 9 ore di batteria e un peso da record con Android XR

L'esordio di Samsung nel segmento degli occhiali intelligenti con tecnologia Android XR è sempre più vicino. Un'approfondita fuga di notizie diffusa dal portale SammyGuru ha svelato in anteprima la scheda tecnica completa, le funzionalità chiave e le oltre 25 varianti estetiche con cui il dispositivo debutterà sul mercato.

Il punto di forza risiede nell'ergonomia: a seconda delle combinazioni scelte, gli occhiali Samsung peseranno appena 41 grammi nella variante più leggera, risultando di oltre 10 grammi più leggeri rispetto ai diretti concorrenti con fotocamera della linea Ray-Ban Meta.

Sotto il profilo hardware, la scheda tecnica comprende:

Processore: chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1.

Memoria e storage: 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Autonomia: fino a 9 ore di durata della batteria integrata, estendibili a 72 ore sfruttando la custodia di ricarica.

Comparto multimediale: fotocamera da 12 MP in grado di registrare video in risoluzione 3K a 30 fps, affiancata da un sistema con due altoparlanti e quattro microfoni integrati.

Per quanto riguarda la connettività, gli occhiali supporteranno le funzioni base sia su dispositivi Android sia su iPhone, mentre le funzionalità avanzate del comparto Galaxy richiederanno uno smartphone aggiornato a One UI 9 (Android 17) e un Galaxy Watch con sistema Wear OS 7.

La personalizzazione estetica sarà garantita dalle partnership con due importanti marchi dell'eyewear: Warby Parker firmerà tre montature (Alden con linee arrotondate, Reid con taglio squadrato e Wren in stile cat-eye) declinate in nero, marrone e verde; Gentle Monster proporrà invece sei forme che variano dal rettangolare all'ovale sottile, accompagnate da un'ampia palette di colori tra cui grigio, viola, bordeaux e marrone, con il supporto alle lenti da vista.

Sebbene Samsung non abbia ancora reso noti i prezzi ufficiali, le indiscrezioni di settore indicano una finestra di lancio fissata per novembre 2026.