Amazon.it introduce 3 nuove funzioni per lo shopping online di arredo e design

Su Amazon.it i clienti possono ora trovare i prodotti preferiti per la propria abitazione tramite animazioni 3D che permettono di vedere gli oggetti nella propria casa, osservarli da tutti gli angoli e chiedere personalizzazioni sulla base delle proprie preferenze.



Pollici in alto per stili unici

Prova prima di acquistare

Visualizzazione completa

Le funzionalitàsi possono utilizzare su una selezione di prodotti dedicati alla casa, la cucina e la sala da pranzo, camere da letto, giardino e molto altro (il catalogo sarà ampliato costantemente nel corso dei mesi).: Amazon Scout su Amazon.it/scout è un’esperienza visuale che permette al cliente di sfogliare il catalogo di prodotti per la casa e creare il proprio feed personalizzato. Al cliente basterà mettere un like a una foto (cliccando il pollice in alto) o mettere un dislike (cliccando il pollice in basso) per ricevere in tempo reale suggerimenti personalizzati e trovare i prodotti più adatti al proprio stile. Amazon utilizza immagini dalla sua ampia selezione per estrarre migliaia di suggerimenti visivi al fine di mostrare ai propri clienti una varietà di prodotti tra cui possono selezionare quelli preferiti. Questa innovativa funzionalità è resa possibile grazie all’intelligenza artificiale. Amazon.it/scout può essere usato tramite tutti i browser.: Amazon AR View (, disponibile per iOS e Android, permette ai clienti di vedere i prodotti oggetto di loro interesse direttamente nelle proprie abitazioni grazie alla realtà aumentata. Quando si cerca il prodotto giusto sulla app Amazon da aggiungere al proprio arredamento, il cliente può semplicemente cliccare sull’AR View, quando disponibile, per attivare la funzione. È sufficiente puntare il proprio Smartphone sul punto della casa dove si vuole vedere l’anteprima del prodotto perché esso appaia, qualche secondo dopo, sullo schermo del proprio cellulare con la possibilità di guardarlo da diversi punti di vista e angolature. É possibile anche scattare foto o fare video al prodotto per poterlo comparare con altri al momento dell’acquisto. Amazon AR View è supportato dall’ultima versione dell’App di Amazon per iOS e Android su:- iOS: iPhone 6S e versioni successive, con iOS 11.0 o versioni successive- Android: richiede l’installazione della funzionalità AR Core app. AR Core èsupportato solo su Android 7.0 e successivi, maggiorni informazioni sui device: Amazon 360 View è un nuovo modo di vedere l’anteprima del prodotto a 360 gradi, permettendo di osservare l’oggetto da tutte le angolature prima di completare l’ordine. Amazon 360 View è accessibile direttamente dalla pagina dei prodotti disponibili su Amazon.it.