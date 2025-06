Cartier conferma una violazione dei dati

Il brand di moda di lusso Cartier ha confermato di aver subito una violazione dei dati che ha esposto informazioni personali dei clienti, tra cui nomi, indirizzi email e paese di residenza, secondo quanto riportato dai media. L’azienda ha precisato che password, numeri di carte di credito e dati bancari non sono stati coinvolti. Dopo aver contenuto l’attacco, Cartier ha rafforzato le misure di sicurezza e invitato i clienti a prestare particolare attenzione a eventuali comunicazioni sospette. Le autorità competenti sono state informate e sono attualmente in corso le indagini da parte di esperti di cybersecurity.

Questo episodio si aggiunge a recenti attacchi che hanno coinvolto altri marchi del settore moda, tra cui Dior, Adidas e Victoria’s Secret, confermando una crescente esposizione del comparto ai cyberattacchi.

Jake Moore, Global Security Advisor di ESET: "I recenti attacchi informatici non mostrano segni di rallentamento: le organizzazioni si trovano in una vera e propria corsa contro il tempo per potenziare le proprie difese. Le richieste di riscatto possono raggiungere cifre milionarie, ma anche quando il riscatto non viene pagato, i costi legati al ripristino delle attività e alle perdite di fatturato possono essere enormi. In alcuni casi, le operazioni di ripristino possono perfino superare l’importo iniziale richiesto, costringendo le imprese a scelte complesse nel pieno dell’emergenza. Se c’è un aspetto positivo da cogliere in questa recente ondata di attacchi al settore retail, è l’aumento degli investimenti che molte aziende stanno destinando al potenziamento delle proprie difese".

