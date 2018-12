Wind Tre inaugura un nuovo punto vendita a Milano

E' stato inaugurato sabato un nuovo punto vendita Wind Tre a Milano nel centralissimo Corso Vercelli a Milano

che ospiterà entrambi i marchi commerciali dell’azienda. Nello stesso spazio espositivo, infatti, sarà possibile attivare sia le offerte Wind, sia quelle 3.

Sarà possibile attivare ad esempio l’offerta 3 ‘ALL-IN Special Edition’: minuti illimitati e 60 Giga a 6,99 euro al mese, incluso GIGA BANK, l’esclusivo servizio che consente di accumulare i Giga non consumati nel corso del mese e di utilizzarli senza scadenza, e 6 mesi di Apple Music per ascoltare la musica preferita su tutti i dispositivi.

Con ‘3 Cube GEO Special’, inoltre, sarà possibile avere 80 Giga da usare in mobilità con l’opzione Night Free e ‘3 Cube Pack’ con un anticipo di 29 euro, al costo di 8,99 euro al mese.

Anche per il brand Wind è prevista un’offerta speciale: ‘All Inclusive Limited Edition’ che, al ‘prezzo vero’ di 9,99 euro e senza costi di attivazione, prevede minuti illimitati, 100 sms e 30 Giga con chat no stop, la funzione che, una volta terminati i Giga, non blocca la navigazione. Inoltre, per festeggiare il Natale, i clienti che attiveranno le offerte All Inclusive riceveranno in regalo anche 100 Giga da utilizzare in un anno.

All’interno del punto vendita, sarà possibile scoprire anche le ultime novità sulla convergenza fisso-mobile. L’offerta a brand Wind, ‘Fibra 1000’, comprende 100 GIGA da condividere con gli smartphone della famiglia e quella a marchio 3, ‘Super Fibra’, prevede Giga completamente illimitati da smartphone.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita