Verifone X990: arriva il POS con Android

Una soluzione POS pensata per aiutare gli esercenti a gestire la propria attività e incrementare i ricavi fornendo ai clienti esperienze personalizzate che vanno oltre la semplice accettazione di pagamenti.presenta X990 un dispositivo intelligente, leggero e portatilee una ricca piattaforma software con strumenti di gestione loyalty, couponing, prenotazione online, inventario, gestione delle vendite e molto altro.L'ampia connettività -– e la batteria integrata a lunga durata permettono di utilizzare Verifone X990 ovunque, in cassa o in mobilità. Il design innovativo unisce le potenzialità del POS e del terminale di pagamento in un'unica soluzione, riducendo le dimensioni e aumentando le funzionalità.Pensato per essere integrato facilmente in qualsiasi contesto operativo, Verifone X990 accetta le soluzioni di pagamento più utilizzate -– e integra uno scanner e due telecamere CMOS per la lettura di codici a barre 1D/2D e QR code.