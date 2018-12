Philips 241B8QJEB, il display per lavorare senza stancarsi (troppo)

Arriva sul mercato un nuovo monitor a marchio Philips destinato a chi per lavoro passa una buona parte della sua giornata davanti al display. Si tratta del modelloche unisce caratteristiche di base ormai standard - monta un pannello IPS da 24 pollici in risoluzione Full HD - con alcune funzioni più innovative che permettono, nelle intenzioni del produttore, di lavorare a lungo senza stancare eccessivamente la vista e anche il fisico.Le funzioni accessorie più interessanti del Philips 241B8QJEB riguardano la gestione dinamica della visualizzazione, pensata in modo da tutelare allo stesso tempo sia la qualità delle immagini a video sia il confort visivo. Al primo ambito è collegata ad esempio la funzione SmartImage, che analizza quello che viene mostrato sul display ei parametri principali di visualizzazione, come contrasto e saturazione.Per non affaticare troppo la vista sono state invece studiate la modalità, che riduce la quantità di "luce blu" nelle immagini (in pratica alcune frequenze elevate dello spettro visibile), e una funzione specifica che riduce drasticamente ladovuto all'illuminazione del pannello. Il monitor Philips 241B8QJEB prevede anche una modalitàche simula la visualizzazione del testo come se fosse su carta.Anche l'è stata studiata in modo da permettere a chi sta davanti al monitor di assumere una postura corretta. Questo è possibile grazie a una base che consente disino a trovare la posizione più comoda.Pollice su per la. Il monitor Philips 241B8QJEB supporta connessioni USB 3.0 Super Speed ma anche la più tradizionale (e lenta) connettività USB 2.0. Lato video, il monitor dispone di interfacce VGA, DVI-D, DisplayPort e HDMI. Convincente ilconsigliato, date le caratteristiche e la natura di monitor per la produttività (per i gamer c'è altro ): il display 241B8QJEB è proposto aSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita