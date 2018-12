Non a tutti piace la statistica, ma è un dato di fatto che i numeri possono "raccontare" in dettaglio davvero di tutto. Oggi in particolare gli avvenimenti sportivi, almeno per gli sport in cui gli appassionati vedono immediatamente il collegamento fra le statistiche e le prestazioni sul campo della propria squadra. Ilè uno di questi sport ed ecco perché Euroleague Basketball e la software house tedesca SAP hanno ideato un concorso, battezzato, per trovare nuovi "data storyteller".EB SACkathon sta pere nella denominazione c'è un po' il succo dell'iniziativa. L'idea è coinvolgere gli studenti universitari o di master nelle principali discipline collegate alla statistica, allo sport, all'analisi dei dati e alla comunicazione, quindi computer science, data analytics, data science, marketing digitale e strategico, sport management e technology management.Sono queste figure che sanno, secondo Euroleague Basketball e SAP, utilizzare i dati grezzi e l'analisi statistica perattraverso le statistiche e i dati di questo sport. Lo strumento per il "racconto" multimediale è la piattaforma di analisi dei dati SAP Analytics Cloud.Le iscrizioni al EB SACkathon sono già aperte e la competizione prevede una prima fase online legata a una sfida predeterminata. Da questa fase usciranno i finalisti, che si sfideranno a marzo incontrandosi fisicamente a. Qui avremo una competizione non-stop di 48 ore al termine della quale verranno nominati i migliori data storyteller.In palio non c'è solo la gloria ma un assegno di duemila euro,con Euroleague Basketball e la possibilità di competere per un posto presso la SAP Sales Academy in California.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita