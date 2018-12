Su TIMMUSIC stravince nel 2018 Ultimo

Nonostante il 2018 sia stato consacrato come l’anno della TRAP, è “” l’artista più ascoltato nel 2018 su TIMMUSIC - la piattaforma per la musica in streaming di TIM -. Dopo la vittoria Sanremese il giovane cantautore romano ha raggiunto la consacrazione anche a livello streaming, sbaragliando la concorrenza del genere Trap nei suoi rappresentanti Sferaebbasta e Capoplaza, sempre comunque in vetta alle classifiche.E’ stato un anno ricco di novità, in cui si sono alternati generi differenti, dalla pop commerciale e regina dell’estate “” di Takagi e Ketra featuring Giusy Ferreri all’hip hop con “” di Drake, brano diventato virale dopo il balletto diffuso sui social network. Molti comunque gli artisti italiani che hanno avuto grande successo nello streaming durante l’anno: da Baby K, l’artista femminile più ascoltata, ai TheGiornalisti, che hanno avuto su TIMMUSIC un numero di riproduzioni nettamente superiore a quello degli Imagine Dragons, la band di Las Vegas con il record di ascolti in streaming sulle altre piattaforme.Tra gli stranieri, gli artisti più ascoltati sono stati. Ed è proprio quest’ultimo uno dei rappresentanti del genere preferito dagli ascoltatori di TIMMUSIC: la Reggaeton. La playlist “Reggaeton Mix” con protagonisti J.Balvin, Ozuna, Maluma, Danny Ocean, Elettra Lamborghini, Nicky Jam e lo stesso Luis, disponibile sulla piattaforma, è stata la più ascoltata del 2018.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita