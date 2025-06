Amazon festeggia i suoi 15 anni in Italia

Sono passati 15 anni da quando Amazon ha aperto per la prima volta le sue vetrine virtuali in Italia, segnando una trasformazione radicale delle esperienze di consumo. Per celebrare questo traguardo, Amazon presenta un’analisi condotta in collaborazione con la Prof.ssa Patrizia Martello, Università NABA di Milano e IUAV di Venezia, e AstraRicerche che racconta 15 anni di evoluzione dei trend di consumo degli italiani attraverso i comportamenti d’acquisto dal 2010 al 2025. L’analisi completa, “Dalla connessione alla personalizzazione: 15 anni di evoluzione della cultura di consumo italiana”, è disponibile in formato PDF a questo link. Inoltre, Amazon svela una selezione dei prodotti più amati dai clienti italiani, alcune curiosità su Amazon Music, Prime Video, Alexa e Audible.it, e ripercorre le tappe più significative della propria presenza in Italia dal 2010 ad oggi in una timeline sul blog ufficiale Aboutamazon.it.

“In questi 15 anni abbiamo osservato e accompagnato un cambiamento profondo nella cultura di consumo in Italia. Acquistare ormai non è più solo un gesto funzionale, ma un’espressione di valori, relazioni e identità. Per noi è un privilegio essere parte di questa trasformazione quotidiana al fianco dei nostri clienti,” commenta Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon in Italia. “La nostra storia è iniziata con la promessa di rendere lo shopping più semplice. Oggi guardiamo al futuro sapendo che l’esperienza d’acquisto è diventata sempre più personale, consapevole e connessa. Continueremo a innovare, mettendo sempre al centro le persone.”

15 anni di cambiamenti: dal consumo come atto economico al consumo come scelta culturale

Nel 2010 l’e-commerce muove i primi passi in Italia ed è legato agli acquisti pianificati, razionali e alla ricerca della convenienza. È con l’arrivo di Amazon in Italia proprio nel 2010 – in vendita libri, orologi, elettronica e oggetti quotidiani – che inizia la grande rivoluzione dello shopping online. Nascono nuovi valori guida per i consumatori: comodità, velocità ed efficienza. In vetta alle vendite dei suoi primi due anni troviamo: i libri di letteratura italiana di Umberto Eco, Giorgio Faletti e Niccolò Ammaniti e la biografia di Steve Jobs di Walter Isaacson. Nello stesso anno, Amazon lancia il programma Prime per offrire consegne rapide senza costi aggiuntivi su un’ampia selezione di prodotti. Nel 2011 arriva Kindle, un nuovo modo di leggere i libri che dà il via alla rivoluzione della lettura digitale, insieme alla crescita del consumo funzionale, soprattutto in ambito igiene e cura della persona. Nei due anni successivi, dal 2012 al 2013, si assiste al boom della categoria accessori per GPS e dei dispositivi di archiviazione dati, un nuovo bisogno diffuso creato dall’ascesa degli smartphone e dei social network. È anche il momento di gloria dei videogiochi, come l’action-adventure “Grand Theft Auto V”, tra i bestseller del periodo.

Nel 2014, la moda, nel pieno dello street style, diventa protagonista, settore trainante di un consumo che utilizza la rete come acceleratore di aggregazione sociale. Nasce Amazon Fashion, la vetrina dedicata alla moda e agli accessori con capi d'abbigliamento, scarpe, borse, orologi e gioielli dei migliori brand. In questi anni si parla anche di “Rinascimento” del Made in Italy, delle imprese e dei territori italiani. Legata a questo immaginario, nel 2015 nasce la vetrina Made in Italy su Amazon.it, con l’obiettivo di valorizzare l’attività delle PMI e i prodotti di grandi marchi italiani sia in Italia, sia all’estero. Inoltre, dopo il lancio di Amazon Prime, arriva nel 2015 Amazon Prime Now: per la prima volta su Amazon.it si registrano acquisti alimentari come la pasta di acciughe tra i bestseller.

Nel 2017 apre la nuova sede italiana corporate a Milano e nello stesso periodo Amazon lancia nuovi servizi destinati a cambiare il paesaggio digitale e commerciale italiano, creando nuove abitudini di fruizione culturale. Sbarcano in Italia Prime Video (2016), Audible.it (2016) e Amazon Music (2017). Si scoprono così i nuovi consumi televisivi, i gusti letterari e le preferenze musicali degli italiani. Sia nel 2016 che nel 2017 gli audiolibri più ascoltati sono il celebre romanzo di Paula Hawkins “La ragazza del treno” e il romanzo thriller-noir “Io Uccido”, opera prima di Giorgio Faletti. Nel 2017 è la musica Pop quella più ascoltata su Amazon Music, seguita da Rock e Hip-Hop.

Nel frattempo, Amazon rende disponibile la nuova modalità di pagamento veloce Amazon Pay e introduce la possibilità di far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker per ritirarli in modalità self-service. La casa si trasforma in una finestra sul mondo: i piccoli elettrodomestici e i prodotti per la casa, come arredamento, illuminazione e smart home, spopolano su Amazon.it.

Il biennio 2018-2019 segna, invece, la svolta green: la moda diventa “eco”, il design si fa sostenibile. Amazon è prima firmataria e co-fondatrice di “The Climate Pledge”, con cui si impegna a raggiungere zero emissioni nette di carbonio in tutte le sue operazioni entro il 2040. Un impegno che proseguirà negli anni a venire con il lancio, nel 2020, del programma Climate Pledge Friendly su Amazon.it, che mette in evidenza i prodotti che soddisfano gli standard di sostenibilità. Ma questi anni segnano anche un cambiamento radicale nella relazione tra italiani e tecnologia. Nel 2018 Alexa debutta in Italia con la famiglia di dispositivi Echo: la rivoluzione digitale nelle case degli italiani è appena iniziata.

La pandemia (Covid19) stravolge tutto: la casa diventa uno spazio sicuro e inespugnabile ma anche un iper-luogo che ha assorbito tutto grazie a un mondo di servizi on demand e di delivery. La casa coincide con il mondo e l’online diventa una necessità. Nel 2020-2021 cresce l’e-commerce dei beni essenziali e di settori fino ad allora marginali, come alimentare e benessere personale. Tra i prodotti più acquistati su Amazon.it ci sono i set di filati per macchina da cucire, il lievito e il caffè. Con la pandemia cresce anche il bisogno-desiderio di svago e leggerezza: “LOL: Chi ride è fuori” è in assoluto il titolo più visto su Prime Video in Italia, mentre tra i brani più richiesti ad Alexa ci sono “Malibù” di Sangiovanni, “Baby Shark” e “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino.

Dal 2022 i consumatori non cercano più solo prodotti, ma storie e autenticità, un approccio che si riflette anche nel ritorno alla qualità, alla maestria e alla passione artigianale. Ed è proprio in quest’ottica che Amazon lancia nel 2022 la prima edizione dei Made in Italy Days, giornate di offerte speciali dedicate alle eccellenze artigianali italiane. In questo biennio, cambia sia il consumo – che ora è una scelta culturale basata su valori e sostenibilità – sia il concetto di “scarto”: i rifiuti diventano risorse. Arriva nel 2023 Amazon Seconda Mano, pensata proprio per donare nuova vita ai prodotti resi dai clienti. Tra i prodotti più ricercati non solo elettronica ma libri, scarpe e giocattoli. Il senso di appartenenza e di italianità è forte anche in ambito sportivo: la partita Milan-Napoli ai quarti di finale della UEFA Champions League è stato il match più visto in assoluto su Prime Video in Italia.

Oggi, l’e-commerce è intelligente, predittivo, personalizzato e i consumi sono sempre più simbolici, legati a emozioni e identità. Aumenta l’attrazione verso prodotti e servizi che aiutano a esprimere sé stessi, soprattutto attraverso il cibo e la ricerca del benessere fisico e mentale. Cresce la ricerca di nuovi obiettivi personali e di autenticità. Nel 2024 l’artista più ascoltato su Amazon Music è Geolier per il grande realismo e il legame fortissimo con la sua terra che emergono nelle sue canzoni. Sempre nel 2024 la spy story italiana “Citadel: Diana” ottiene il miglior risultato globale di sempre al suo lancio su Prime Video, entrando nella Top 5 in quasi 150 Paesi e al 1° posto fra le serie più viste in vari paesi, fra cui Italia, Stati Uniti e Regno Unito.

Nel 2024 Amazon lancia in Italia Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa, che ridefinisce ancora una volta la shopping experience. Nel 2025 Amazon inaugura il suo primo negozio fisico in Italia nel cuore di Milano, Amazon Parafarmacia & Beauty, offrendo una curata selezione di prodotti di bellezza e cura della persona, servizi innovativi e consulenza da parte di esperti. La velocità di consegna continua a rappresentare per Amazon una priorità assoluta, che ha portato nel tempo all’espansione del servizio di Consegna in giornata a otto città italiane: Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Padova, Bologna e, nei prossimi mesi, Bergamo. Oggi, molti clienti possono ricevere i propri ordini anche nello stesso giorno dell’acquisto: un risultato che nel 2010 sembrava irraggiungibile, ma che è diventato uno standard consolidato dell’esperienza d’acquisto su Amazon.it.

In un contesto in continua trasformazione, guidato dalla tecnologia e dall’evoluzione digitale, l’esperienza d’acquisto si è fatta personale, immediata e significativa, diventando espressione delle proprie scelte valoriali. L’e-commerce ha accelerato questa evoluzione, offrendo non solo convenienza, accessibilità e ampia selezione, ma anche strumenti per costruire un rapporto autentico tra individui, brand e comunità. Consumo è e sarà non più solo un atto funzionale, ma un gesto culturale, identitario e relazionale.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita