Apple: visionOS 26 introduce nuove esperienze spaziali per Vision Pro

Apple ha presentato in anteprima visionOS 26, un aggiornamento importante che introduce esperienze spaziali rivoluzionarie e nuove funzioni per Apple Vision Pro.

I widget diventano spaziali

I widget offrono a colpo d’occhio informazioni utili e personalizzate in tutto l’ecosistema Apple. Con visionOS 26, diventano spaziali e si integrano perfettamente nello spazio dell’utente, che li ritrova ogni volta che indossa Apple Vision Pro. I widget su visionOS 26 possono essere personalizzati con tante diverse opzioni per la larghezza della cornice, il colore e la profondità. Nuovi e splendidi widget, fra cui Orologio, Meteo, Musica, e Foto, offrono interazioni ed esperienze uniche.

Con visionOS 26 l’utente può decorare i suoi spazi con i widget che preferisce, fra cui panorami spettacolari e foto spaziali dei suoi ricordi più cari.

L’utente può decorare i suoi spazi con i suoi widget che preferisce, fra cui panorami spettacolari e foto spaziali dei suoi ricordi più cari, orologi con quadranti originali e scorciatoie per accedere rapidamente alle sue playlist e canzoni preferite su Apple Music. L’app Widgets aiuta l’utente a trovare i widget, compresi quelli delle app iOS e iPadOS compatibili, mentre WidgetKit permette a sviluppatori e sviluppatrici di crearne di nuovi.

Tutti i widget, incluso quello di Calendario mostrato qui, possono essere personalizzati con tante diverse opzioni per la larghezza della cornice, il colore e la profondità.

Migliorano le Esperienze spaziali condivise

Chi usa visionOS apprezza molto la possibilità di entrare in contatto con persone care e team di lavoro da remoto. Ora, con visionOS 26, è possibile condividere esperienze spaziali con altri utenti di Apple Vision Pro che si trovano nella stessa stanza. Per esempio, guardare insieme un film uscito da poco in 3D, divertirsi con un gioco spaziale e collaborare quando si lavora in team. In FaceTime si possono aggiungere partecipanti da remoto da qualunque parte del modo, per restare in contatto con persone vicine e lontane.

Dassault Systèmes, fornitore leader di software di ingegneria e progettazione 3D, sfrutta questa capacità con la sua app 3DLive, che consente di visionare progetti 3D sia con chi si trova nella stessa stanza, sia con chi lavora da remoto, nello stesso momento.

Con visionOS 26 le Persone digitali diventano più naturali e realistiche. Grazie a tecnologie all’avanguardia di rendering volumetrico e machine learning, hanno un’espressività e una naturalezza straordinarie, con capelli, ciglia e incarnato incredibilmente accurati; inoltre, offrono una visione laterale completa. La Persona digitale viene sempre creata in locale nell’arco di pochi secondi, ma ora, grazie alla procedura di configurazione migliorata, l’utente può modificare e visualizzare in anteprima come appare nell’ambiente spaziale, e perfino scegliere fra oltre 1000 modelli di occhiali.

Arrivano le scene spaziali

Con visionOS 26, le foto spaziali diventano ancora più realistiche. Il sistema sfrutta un nuovo algoritmo di intelligenza artificiale generativa e la profondità computazionale per creare scene con diverse prospettive, dando all’utente l’impressione di potersi sporgere e guardare intorno.

L’utente può vedere le scene spaziali nell’app Foto, nell’app Galleria Spaziale e in Safari, mentre sviluppatori e sviluppatrici possono usare l’API Spatial Scene per rendere le loro esperienze ancora più immersive. Zillow usa l’API per sviluppare la sua app Zillow Immersive, che permette di guardare le foto di case e appartamenti all’interno di una scena spaziale per poter valutare meglio dimensioni e spazi.

Nuovi modi di navigare, giocare e guardare contenuti

L’utente può selezionare la navigazione spaziale per trasformare gli articoli in Safari, nascondere distrazioni e visualizzare scene spaziali che prendono vita mentre scorre. Gli sviluppatori hanno la possibilità di integrare modelli 3D direttamente nelle pagine web, così l’utente può esplorare o acquistare qualcosa rendendosi conto delle dimensioni e della profondità, e perfino visualizzare e manipolare oggetti e modelli 3D direttamente in Safari.

visionOS 26 supporta la riproduzione nativa di contenuti a 180°, 360° e ad ampio campo visivo realizzati con dispositivi Insta360, GoPro e Canon. L’utente può godersi coinvolgenti sequenze d’azione in 2D in tutto il loro splendore. Gli sviluppatori possono incorporare questa capacità di riproduzione nelle proprie app e sui propri siti web.

visionOS 26 introduce anche la compatibilità per i controller PlayStation VR2 Sense. Ora sviluppatori e sviluppatrici possono offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente su Apple Vision Pro grazie alla rilevazione del movimento ad alte prestazioni con 6 gradi di libertà, al rilevamento del tocco del dito e al supporto delle vibrazioni.

API e strumenti di livello Enterprise

Aziende di tutto il mondo sfruttano lo spatial computing su Apple Vision Pro per ottimizzare i propri flussi in ambiti diversi, come progettazione, training, vendite e istruzione. Grazie alle nuove funzioni, per esempio la condivisione dei dispositivi di lavoro, le organizzazioni possono configurare e gestire facilmente un pool condiviso di dispositivi. L’utente può salvare in modo sicuro i dati relativi a occhi e mani, le prescrizioni oculistiche e le impostazioni di accessibilità su un iPhone con iOS 26. E può anche trasferire i dati a un altro Vision Pro, così collaborare è ancora più semplice.

visionOS 26 aggiunge inoltre la compatibilità con Logitech Muse, un accessorio spaziale progettato per Apple Vision Pro che permette un input di precisione e nuovi modi di interagire con app di collaborazione come Spatial Analogue.

Le API per il settore aziendale, per esempio la nuova API Protected Content, assicurano che solo persone debitamente autorizzate possano accedere a materiali riservati come cartelle cliniche o stime aziendali, impedendo al contempo di copiare dati e di acquisire o condividere schermate.

Più funzioni di Apple Intelligence arrivano su Apple Vision Pro, inclusi gli aggiornamenti a Image Playground. visionOS 26 aggiunge inoltre il supporto per le seguenti lingue: coreano, francese, giapponese, italiano, spagnolo e tedesco, così come per le varianti di inglese parlate in Australia, Canada, India, Singapore e Regno Unito.2

La funzione Look to Scroll permette di spostarsi all’interno di app e siti usando soltanto lo sguardo. L’utente può personalizzare la velocità di scorrimento, mentre sviluppatori e sviluppatrici possono integrare la funzione nelle proprie app per visionOS.

Nel Centro di Controllo riprogettato, funzioni come Utente ospite, Full immersion, Modalità Viaggio e altre vengono mostrate in un’unica, comoda vista, così risulta più semplice gestire musica, modificare le impostazioni di un Ambiente e collegarsi a Schermo Virtuale Mac.

L’utente può sbloccare il suo iPhone mentre indossa Apple Vision Pro, anche nel mezzo di un’esperienza immersiva come un Ambiente. Questa funzione può essere attivata da Impostazioni nei modelli di iPhone con Face ID su cui è installato iOS 26.3

visionOS 26 supporta l’inoltro delle chiamate da iPhone: ora l’utente può rispondere alle chiamate in arrivo direttamente da Apple Vision Pro, o avviare una chiamata da “Visualizzazione persone” selezionando il numero di telefono di un contatto o cliccando sul numero all’interno di una pagina web.4

La vista Home ora supporta le cartelle, permettendo di riorganizzare e raggruppare le app.

A partire da oggi, tutte queste funzioni sono disponibili per il testing nell'ambito dell'Apple Developer Program su developer.apple.com. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo apple.com/os/visionos.



Apple Intelligence richiede un Apple Vision Pro con visionOS 26, Apple Intelligence abilitata e Siri e la lingua del dispositivo impostate sulla stessa lingua supportata: coreano, francese (Canada, Francia), giapponese, inglese (Australia, Canada, India, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti), italiano, spagnolo (Messico, Spagna) e tedesco.

