Dieci trend tecnologici per il 2019

Tutti fanno previsioni su cosa accadrà tecnologicamente nel corso del 2019, gli esperti dellasono più attendibili di molti altri perché hanno una provata esperienza nei loro campi e perché, soprattutto, negli anni hanno dimostrano di essere piuttosto precisi. Quest'anno la Computer Society mette in primo piano, con un filo conduttore che li unisce quasi tutti: si basano sullo sviluppo del machine learning e in generale dell'intelligenza artificiale, che promette di essere un elemento pervasivo della nostra vita professionale e anche personale.L'interesse verso il machine learning ha portato allo sviluppo di nuove soluzioni hardware per potenziarlo. Nel 2019 la Computer Society punta sulla loro evoluzione, con nuovi modelli di acceleratori per il deep learning, dai processori grafici ad altre componenti più specifiche come le TPU.Per la Computer Society i veicoli a guida davvero autonoma sono ancora lontani. La assisted transportation è concretamente più vicina, proprio grazie agli acceleratori per il deep learning e al miglioramento dei sistemi di visione.I bot vocali o testuali sono già abbastanza diffusi, anche sui social network. Nel 2019 saranno sempre più versatili e svolgeranno sempre più compiti, dagli assistenti personali virtuali al supporto clienti sino alle interazioni con altri sistemi automatizzati e al supporto clinico.I classici sistemi di prevenzione degli attacchi informatici hanno sempre meno efficacia, serve un approccio più attivo in cui il machine learning aiuti ad identificare le minacce più sofisticate, comprese quelle non ancora conosciute, per reagire di conseguenza.Integrando informazioni provenienti dai social media e da altri ambienti digitali, nuovi algoritmi di intelligenza artificiale sapranno assegnare a una persona, magari appena identificata con il riconoscimento facciale, un indice di affidabilità sociale. Questo indicherà poi se quella persona può usufruire di determinati prodotti o servizi, in una evoluzione un po' alla Black Mirror degli algoritmi di rischio finanziario che sono già ampiamente adottati dalle banche.Le persone sono ormai abituate a monitorarsi con dispositivi esterni come i fitness tracker, nel 2019 il passo successivo sarà usare sensori impiantati direttamente nel proprio corpo. Questi potranno raccogliere molte informazioni utili e interagire con altri dispositivi nell'ambiente circostante, creando una rete uomo-ambiente che L'IEEE chiama già Internet of Bodies (IoB).La Computer Society ci punta da tempo ed è spesso stata delusa: le soluzioni di AR e VR frenano perché mancano i contenuti, che non ci sono perché il mercato è limitato. Un circolo vizioso da cui dovremmo uscire proprio nel 2019, grazie al fatto che i dispositivi AR/VR costano sempre meno.- Sembra una evoluzione poco importante, ma le cosiddette robocall hanno portato milioni di persone a non rispondere nemmeno più al telefono. Il che non è un bene. È quindi importante che si sviluppino e si diffondano tecnologie per capire se una telefonata è spam oppure no.Sono materiali che possono agire attivamente o cambiare il loro stato in funzione di comandi o variabili ambientali. La Computer Society cita ad esempio il tunable glass sviluppato dall'Università di Harward, vetro che può diventare trasparente od opaco a seconda delle necessità, o la carta che diventa smart paper grazie alla possibilità di stamparvi sopra microcomponenti e circuiti elettronici.È una macro-tendenza finale in cui converge buona parte dei trend citati. L'utilizzo su larga scala di machine learning, elettronica, robot, droni, sensori e quant'altro permetterà alla tecnologia di affrontare direttamente importanti questioni sociali come l'alimentazione, la sicurezza ambientale e la salute. In parte questo già accade, il 2019 dovrebbe portare una maggiore massa critica di questi approcci con, si spera, una buona dose di storie di successo.