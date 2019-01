Giradischi PS-LX310BT di Sony: l’esperienza del vinile riprodotta in modalità wireless

[1]

Il nuovo giradischiè la soluzione perfetta non solo per rispolverare i vecchi dischi, ma anche per collezionare le ultime uscite, poiché permette di rivivere l'autentica esperienza del vinile in chiave moderna.Con il modello LX310BT e il suo, è ora possibile ascoltare il caldo suono del vinile in completa libertà con qualsiasi diffusore, soundbar o cuffie wireless. L'apposito pulsante BLUETOOTHrende il collegamento del dispositivo più facile che mai e, grazie alla funzione, alla pressione del tasto Play la musica viene riprodotta istantaneamente dall'ultimo dispositivo connesso. Con un'esperienza di utilizzo così intuitiva, chiunque può apprezzare la qualità audio del vinile. Per chi preferisce i collegamenti cablati, il giradischi è dotato anche di un cavo audio.Grazie alla funzione GAIN SELECT, (regolazione del livello di guadagno del segnale) LX310BT garantisce lae fornisce un segnale corretto che si adatta perfettamente a qualunque riproduttore wireless BLUETOOTHo ad amplificatori dotati di solo ingresso di linea. È possibile selezionare anche l'uscita fissa Phono del preamplificatore integrato.Il giradischi LX310BT ha un piatto in alluminio pressofuso, per assicurare un bilanciamento acustico impareggiabile, e un braccio di nuova concezione che favorisce la stabilità del suono. Il coperchio antipolvere, spesso e robusto,, per esaltare al massimo l'esperienza di ascolto dei vinili.Il giradischi LX310BT ha una linea elegante e sofisticata, frutto di attenta progettazione e qualità costruttiva. I pulsanti integrati nel corpo rendono l'utilizzo molto intuitivo; in particolare, il pulsante BLUETOOTHconsente di avviare, arrestare e collegare i dispositivi in tutta facilità.