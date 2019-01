Satispay lancia il nuovo servizio bollettini

Dopo i servizi pagoPA e Bollo auto e moto,

completa la copertura di tutte le tipologie di moduli di pagamento presentando il nuovo servizio

"Bollettini"

. A partire da oggi, quindi, con rilascio su tutta la base clienti nei prossimi giorni, il servizio permetterà di pagare tutti i bollettini (

bianchi, premarcati, MAV-RAV)

comodamente dallo smartphone, senza più bisogno di fare code agli sportelli.

Per utilizzare il servizio è sufficiente entrare nella sezione dedicata ai

, inquadrare il bollettino per riconoscere i dati in automatico, e procedere al pagamento, adempiendo comodamente ai propri obblighi, sempre con una ricevuta valida per qualsiasi bisogno.



