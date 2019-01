Boom su Twitter per il gaming e gli eSport

Twitter è il luogo dove gli sviluppatori di giochi, i media del gaming, player del settore, tornei di esport, squadre, giocatori e commentatori possono interagire tra loro e con i fan più appassionati. A livello mondiale,

nel 2018 i tweet sul gaming sono stati 1 miliardo.

Un numero importante per il gaming e gli esport, destinato a crescere su Twitter.

I fan del gaming hanno utilizzato la piattaforma di Twitter per parlare dei giochi più attesi, per fare il tifo alle squadre preferite e per entrare a far parte di una comunità di persone che condivide la loro passione.

Nel 2018, questi sono stati i paesi che hanno twittato maggiormente sul gaming:

Giappone

Stati Uniti

Regno Unito

Francia

Corea

Spagna

Brasile

Canada

Messico

Germania

Di seguito

Fate/Grand Order (@fgoproject)

Fortnite (@FortniteGame)

Monster Strike (@MStrikeOfficial)

Splatoon (@SplatoonJP)

PlayerUnknown's Battlegrounds (@PUBG)

Granblue Fantasy (@granbluefantasy)

Ensemble Stars (@ensemble_stars)

Super Smash Brothers (@NintendoAmerica)

Overwatch (@PlayOverwatch)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

Di seguito la classifica dei

videogiochi più twittati in Italia

Fortnite (@FortniteGame)

FIFA (@FIFAcom)

Overwatch (@PlayOverwatch)

PES (@officialpes)

Splatoon (@SplatoonJP)

Final Fantasy (@FinalFantasy)

PlayerUnknown's Battlegrounds (@PUBG)

Di seguito gli

Seth Abner (@OpTic_Scumper)

Félix Lengyel (@xQc)

Juan DeBiedma (@LiquidHbox)

Yiliang Peng (@TLDoublelift)

Ian Porter (@OpTic_Crimsix)

Gabriel Toledo (@FalleNCS)

James Clayton Eubanks (@Clayster)

William Peter Hjelte (@TSM_Leffen)

Dillon Price (@Attach)

Thomas Paparratto (@ZooMaa)

Giorgio Calandrelli - Fortnite (@POW3R_GC)

Fabio Denuzzo - FIFA (@_lionel_10_)

Ettore Giannuzzi - PES (@Ettorito)

Daniele Di Mauro - League of Legends (@JizukeLOL)

Lorenzo Daretti - MotoGP (@lorenzodaretti)

Francesco Cinquemani - Rocket League (@Kuxir97)

Di seguito le

organizzazioni di esport più menzionate su Twitter nel mondo:

FaZe Clan (@fazeclan)

OpTic Gaming (@opticgaming)

Cloud9 (@cloud9)

FNATIC (@FNATIC)

TSM (@tsm)

Houston Outlaws (@outlaws)

Dallas Fuel (@dallasfuel)

G2 Esport (@g2esports)

London Spitfire (@spitfire)

Team Liquid (@teamliquid)

In Italia:

TSM (@tsm)

FNATIC (@FNATIC)

FaZe Clan (@fazeclan)

OpTic Gaming (@opticgaming)

Cloud9 (@cloud9)

E3

ha totalizzato quasi

15 milioni di tweet sulla piattaforma

, ma anche altri eventi hanno attirato l'attenzione dei fan su Twitter.



Di seguito gli

eventi di gaming che hanno fatto twittare di più i fan nel 2018 a livello globale

:

E3

Tokyo Game Show 2018

The Game Awards 2018

2018 League of Legends World Championship

Overwatch League Inaugural Season Championship

ELEAGUE Major: Boston 2018

FACEIT Major: London 2018

Gamescom 2018

BlizzCon 2018

TwitchCon 2018

E in Italia:

E3

Gamescom 2018

The Game Awards 2018

Tokyo Game Show 2018

BlizzCon 2018

