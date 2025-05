A giugno arrivano su Apple Arcade cinque nuovi giochi

Il mese prossimo arriveranno su Apple Arcade cinque nuovi giochi ed entusiasmanti aggiornamenti per alcuni dei titoli più popolari già disponibili, offrendo un’esperienza di divertimento senza interruzioni, pubblicità e acquisti in-app. Dal 5 giugno, gli utenti potranno divertirsi insieme ad amici e familiari con nuovi giochi, fra cui UNO: Arcade Edition, la rivisitazione ufficiale di uno dei giochi di carte più popolari al mondo, LEGO Hill Climb Adventures+, dove gli inconfondibili mondi LEGO incontrano il gameplay basato sulla fisica di Hill Climb Racing, Lost in Play+, un’avventura punta e clicca divertente e genuina, il classico gioco arcade di rimbalzi in 3D Helix Jump+ e WHAT THE CAR? per Apple Vision Pro, una nuova versione spaziale dell’acclamato gioco di corse.

Novità in arrivo anche per i titoli più apprezzati di Apple Arcade: il 26 giugno arriverà un evento speciale dedicato a Paddington in Crayola Crea e Gioca+; dal 22 maggio sarà disponibile un nuovo quartiere Queens in Skate City: New York; e l’8 maggio segna l'arrivo di Diesel (Shaquille O’Neal) nella modalità "Grandissimi" dell’Edizione Arcade diNBA 2K25.

