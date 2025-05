ASUS RoG presenta le schede madri Crosshair X870E Extreme e Apex

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità delle nuove schede madri ROG Crosshair X870E Extreme e ROG Crosshair X870E Apex, che si aggiungono alla già annunciata ROG Crosshair X870E Hero, aumentando le soluzioni disponibili per sistemi basati su CPU AMD Ryzen di fascia alta.

La ROG Crosshair X870E Extreme si pone come il nuovo riferimento di eccellenza per la serie di schede madri firmate ROG compatibili con i processori AMD Ryzen 9000, , abbinando un design completamente rinnovato, ricco di dettagli premium, con una dotazione tecnica senza compromessi. La sua poderosa architettura di alimentazione – con 20+2+2 stadi di potenza – è pensata per sprigionare tutto il potenziale delle CPU più performanti, come l’AMD Ryzen 9 9950X3D, anche sotto carichi estremi. Massicci dissipatori VRM, alti e spessi, assicurano temperature ottimali per i sottostanti circuiti di alimentazione, mentre i connettori 8+8 ProCool II con pin maggiorati garantiscono una connessione stabile e diretta tra l’alimentatore e la CPU.

Le CPU AMD offrono prestazioni sbalorditive fin dall'inizio, ma gli strumenti di ottimizzazione della ROG Crosshair X870E Extreme consentono agli utenti di portare il processore ad un livello ancora più elevato. Ad esempio, il kit “Extreme OC” include una modalità LN2 progettata per gli amanti dei metodi di raffreddamento estremi. Il pulsante “ReTry” semplifica il processo di riavvio durante l'overclocking estremo per ottenere un POST corretto, mentre il pulsante personalizzabile “FlexKey” consente di accedere rapidamente ad una serie di funzioni. Un'ampia gamma di punti di misurazione Probelt fornisce inoltre agli overclockers tutte le informazioni sulla tensione di cui hanno bisogno.

Una robusta suite di funzioni del BIOS completa il quadro. Opzioni intuitive e regolabili con un solo clic, tra cui AI Overclocking e ASUS Enhanced Memory Profiles (AEMP), permettono di dare una marcia in più alla CPU ed alle memorie DRAM. Per chi volesse andare oltre ed accedere alle funzionalità avanzate, la scheda madre mette a disposizione un'eccezionale suite di overclocking. Il Dynamic OC Switcher assicura che gli utenti non debbano scegliere tra un overclock multi-core massiccio e l'aumento del Precision Boost Overdrive per le attività che implicano un uso moderato dei thread. Inoltre, la funzionalità “Core Flex” permette agli utenti di superare i limiti come mai prima d'ora, controllando nel dettaglio clock, potenza e temperature. Per chi esegue carichi di lavoro AI, ASUS offre AI Cache Boost, che può accelerare le prestazioni fino al 12,75% quando si lavora con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Inoltre, la funzionalità NitroPath DRAM technology permette di aumentare notevolmente la velocità della memoria. Migliora la qualità del segnale, aumentando le prestazioni di overclocking della DRAM fino a 400 MT/s, a seconda delle specifiche del modulo e della configurazione del sistema.

Sul fronte dello storage, la ROG Crosshair X870E Extreme mette a disposizione un ampio ventaglio di opzioni per creare array di archiviazione rapidi e capienti. Lo slot M.2 principale è collegato direttamente al bus PCIe® 5.0 e supporta dispositivi di archiviazione di diverse lunghezze, inclusi i modelli M.2 22110, offrendo prestazioni di punta ed un dissipatore dedicato di generose dimensioni. L’installazione è resa ancora più semplice grazie al nuovo sistema M.2 Q-Release: un pratico meccanismo tool-less che consente di sganciare il dissipatore con una sola pressione. Combinando M.2 Q-Release con M.2 Q-Latch, l’utente può installare e fissare un’unità M.2 senza dover utilizzare cacciaviti o altri attrezzi.

Le opzioni di rete offerte dalla scheda madre ROG Crosshair X870E Extreme sono più che mai versatili. Per coloro che preferiscono l'affidabilità granitica offerta dalle reti cablate, sono disponibili una porta Marvell AQtion Ethernet da 10 Gb e una porta Realtek Ethernet da 5 Gb. Per le connessioni wireless, è invece previsto l’utilizzo di un modulo WiFi 7 2x2 che si aggancia direttamente all'antenna ASUS WiFi Q in dotazione e che offre accesso alla banda di 6GHz e ai canali da 320MHz per velocità di trasferimento fino a 6,5Gbps.





La scheda madre ASUS ROG Crosshair X870E Apex è stata creata per fornire agli appassionati prestazioni eccezionali, specie per le memorie DRAM. Ultima nata della famiglia Apex di ROG, già vincitrice di numerosi record, e la prima a supportare i processori AMD, la ROG Crosshair X870E Apex ha già dato prova delle sue potenzialità nei più rinomati contest di overclocking internazionali.

Il layout della memoria è un ingrediente chiave nella ricetta di overclocking di questa scheda madre. Per ridurre l'interferenza con il controller di memoria integrato nella CPU, le schede madri Apex utilizzano due slot DIMM invece di quattro, sacrificando la massima capacità di memoria installabile per ottenere prestazioni elevatissime, fino ad includere il supporto alla modalità LN2, proprio come la Crosshair X870E Extreme.

Un sistema di raffreddamento all’avanguardia mantiene la ROG Crosshair X870E Apex perfettamente stabile anche nei contesti più estremi, sia che si tratti di battere record di overclocking sulla DRAM oppure dominare la classifica nel proprio titolo preferito. I massicci dissipatori, alti e spessi, sono collegati da una heat pipe a forma di L che ottimizza la dispersione del calore generato dalla potente VRM a 18+2+2 stadi. Inoltre, questi dissipatori sono integrati nello shield I/O per aumentare la superficie di dissipazione del calore.

Una ricca selezione di header per ventole consente agli appassionati di collegare un sistema di raffreddamento imponente. Oltre ad un connettore per la pompa dei dissipatori All-in-One a 4 pin standard , è presente anche un header W_PUMP+ con amperaggio maggiorato specificatamente progettato per alimentate i custom loop più esigenti. Sulla parte posteriore del PCB della ASUS ROG Crosshair X870E Apex, si trova un'altra arma chiave nel suo arsenale di tecnologie di raffreddamento: quasi l'intero lato posteriore è rivestito da un'armatura metallica, che conferisce rigidità strutturale all’intera scheda ed un ulteriore meccanismo di raffreddamento passivo.

Con la scheda madre viene inoltre fornito in dotazione anche il ROG Memory Fan Kit, un accessorio che si attacca facilmente a un pratico punto di montaggio sulla scheda madre ed indirizza un ulteriore flusso d'aria perpendicolare ai moduli di memoria.

Come l'X870E Extreme, anche l'X870E Apex assicura ampia compatibilità con le tecnologie di archiviazione PCIe 5.0. Due slot PCIe 5.0 x16 sono pronti per ospitare le schede grafiche più veloci del mercato, mentre tre slot PCIe 5.0 M.2 consentono agli utenti di creare un array di storage velocissimo. Il sistema M.2 Q-Latch consente agli utenti di installare le unità senza bisogno di viti, mentre l’imponente dissipatore M.2 per lo slot primario è progettato per un'installazione senza attrezzi. Per ulteriori opzioni di archiviazione, questa scheda madre offre il supporto a due slot PCIe 4.0 M.2 addizionali installabili sulla scheda ROG DIMM.2 in dotazione e quattro porte SATA 6Gbps.

ROG Crosshair X870E Apex offre versatili opzioni di connettività, tra cui il supporto alle tecnologie wireless WiFi 7, una porta LAN 5Gb Ethernet ed una serie di porte USB ultraveloci.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le schede madri ROG Crosshair X870E Extreme e Crosshair X870 Apex sono disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS con un prezzo a partire da 899,00 € per il modello ROG CROSSHAIR X870E APEX e 1.349,00 € per il modello ROG CROSSHAIR X870E EXTREME.

