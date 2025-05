ASUS: al via la collaborazione TUF Gaming x Hatsune Miku

ASUS ha annunciato una collaborazione tra TUF Gaming e Hatsune Miku, la celeberrima pop star virtuale conosciuta in tutto il mondo che ispira le tendenze della musica, dell'arte, dell'animazione, della tecnologia e del gaming. Da oggi, ogni appassionato potrà sfoggiare il proprio setup di periferiche futuristiche e dal design cibernetico ispirato a Hatsune Miku. La tastiera TUF Gaming K3 Gen II, il mouse TUF Gaming Mini Wireless, il tappetino TUF gaming P1 e le cuffie TUF Gaming H1 Gen II, tutti caratterizzati dall’iconico design Hatsune Miku edition, incarnano l'essenza del personaggio con le loro classiche finiture blu-verde e rosa, rendendole periferiche di tendenza per i giocatori nella quotidianità.

TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku Edition

Caratterizzata da una combinazione di colori blu-verde e rosa, questa compatta tastiera a 97 tasti offre maggiore spazio sulla scrivania per i movimenti del mouse ed include un passacavo posteriore per la gestione dei cablaggi, consentendo una configurazione più ordinata della scrivania. La resistenza all'acqua e alla polvere certificata IP57, leader del settore, garantisce una facile pulizia e una lunga durata. La tastiera è inoltre dotata di interruttori RGB ottico-meccanici con N-key rollover, 100% anti-ghosting e una durata stimata di 100 milioni di pressioni dei tasti. Questi tasti sono supportati da una guarnizione in silicone e da una schiuma isolante fonoassorbente per migliorare l'acustica della tastiera ed offrire un'esperienza di digitazione senza pari. La sezione superiore rimovibile consente di variare l'aspetto e di semplificare la manutenzione. Infine, il software Aura Sync fornisce un'illuminazione RGB per singolo tasto, supportando fino ad un massimo di 16,8 milioni di colori, mentre il software Armoury Crate offre regolazioni intuitive e la sincronizzazione con i prodotti compatibili Aura Sync.





Mouse TUF Gaming Mini Wireless e tappetino TUF Gaming P1 Hatsune Miku Edition

Con un'estetica elegante ispirata allo stile cyberpunk, la combinazione di mouse e tappetino incarna pienamente lo spirito di Hatsune Miku. Questo mouse compatto da 65 grammi è dotato di un preciso sensore ottico da 12.000 dpi con una frequenza di polling di 1000 Hz, connettività tri-mode, interruttori meccanici garantiti per 100 milioni di clic ed una vivace illuminazione RGB personalizzabile. Il tappetino da 260x360 mm è dotato di rivestimento protettivo per offrire una superficie in tessuto resistente all'acqua, che consente al contempo di tracciare con precisione tutti i movimenti del mouse, ed è realizzato con cuciture anti-sfilacciamento rinforzate per garantire una maggiore durata nel tempo e di una base in gomma antiscivolo per assicurare saldamente il tappetino alla scrivania.





Cuffie TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku Edition

Queste cuffie da gioco con una livrea blu-verde e rosa offrono una qualità audio eccezionale, grazie all’impiego di driver ASUS Essence da 40 mm e dal supporto alle tecnologie audio 7.1 surround virtuale, così da assicurare un audio coinvolgente durante le partite. La qualità delle comunicazioni vocali è assicurata dall’impiego di un microfono unidirezionale certificato per l’utilizzo con TeamSpeak, ed è calibrato di fabbrica per fornire comunicazioni vocali chiare.

Il design distintivo ed il peso di 297 grammi, sfrutta l’utilizzo di un archetto sospeso in metallo, che assicura il massimo del comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe ed impegnative, mentre i durevoli cuscinetti dei padiglioni auricolari sono certificati per resistere alle sostanze detergenti più comuni, quali alcol isopropilico e acido ipocloroso, assicurando la possibilità di realizzare una facile pulizia quotidiana senza il timore di alterare colori o superfici. Le cuffie TUF Gaming H1 Gen II utilizzano inoltre un cavo USB Type-A per la compatibilità con i PC e la console PlayStation 5.





