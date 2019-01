Nielsen: 27 milioni di italiani commentano i programmi tv sui social

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2018, gli italiani hanno generato 167.4 milioni di interazioni (like, condivisioni, retweet, risposte, mention) surelative ai programmi televisivi con un contributo molto rilevante fornito dai personaggi che fanno parte del cast o sono ospiti dei programmi stessi.I dati emergono da, soluzione che fornisce dati indipendenti relativi alle conversazioni che avvengono su Facebook, Twitter e Instagram per tutti i contenuti televisivi trasmessi in Italia e dalche raccoglie le principali evidenze sui programmi in onda tra settembre e dicembre 2018 con particolare focus sui profili Social più rilevanti.e di interagire con i post e i tweet pubblicati dalle emittenti o dai personaggi coinvolti, rientra nelle nuove forme di fruizione dei contenuti video. Si tratta di una pratica che in Italia coinvolge oltre 6 milioni di individui considerando solo coloro che scrivono post relativi ai programmi TV sulle piattaforme social. Ma la platea della Social TV si amplia significativamente coinvolgendoogni mese se consideriamo anche coloro che dichiarano di leggere senza scrivere, ovvero glial fenomeno della Social TV.Tra le tendenze emerse nel 2018che, anche in ambito televisivo, diventano sempre più rilevanti: il volume di interazioni generate sui Social dai personaggi che fanno parte del cast o sono ospiti di un programma genera il 37% del traffico totale se consideriamo la Top 10 dei programmi più “social”.Il personaggio televisivo più rilevante sui Social è stato quello di, con 1,6 milioni di interazioni (engagement) totali, generate dai suoi profili Facebook, Instagram e Twitter. La Attili è seguita da Leo Gassman () e Francesco Monte () entrambi a 1,3 milioni, Le Donatella (GF Vip 1,2 milioni), Simona Ventura (, 1,1 milioni) Damiano Carrara (, 936.00), Valeria Marini (, 917.800), Timor Steffens (, 540.400), Rudy Zerbi (Tu si que Vales, 486.200), Andrea Mainardi, (, 464.500).Se suvanno per la maggiore i personaggi di Talent e Reality show sulle altre due piattaforme emergono i protagonisti di altri generi come intrattenimento, cultura, Tak Show e serie TV., con il programma, è stato il profilo più influente su Facebook, (190.400 interazioni generate). Alberto Angela è anche il personaggio con l’engagement ratio più alto, mettendo a segno con il programmauna media di 28.100 attività di engagement per post pubblicato. Seguono, sempre su Facebook, i membri del cast di programmi di intrattenimento comeSuinfine emergono i profili Social di attori del cast di Serie Tv comeSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita