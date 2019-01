Wind Tre porta a Livorno la fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit

è il primo operatore di telecomunicazioni ad arrivare con la fibra ultraveloce di Open Fiber a, snodo portuale tra più attivi del Mediterraneo, oltre che importante polo industriale e culturale. La rete in fibra raggiungerà direttamente le imprese e le abitazioni dei cittadini, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH).Wind Tre e Open Fiber estendono ulteriormente la disponibilità dei servizi in fibra ultraveloce in Toscana, dopo aver già collegato numerose località italiane, attraverso un’infrastruttura che supporta un’elevata velocità di connessione:La linea ultraveloce di Wind Tre è attivabile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offertaa brand Wind, e Giga illimitati da smartphone, con “Super Fibra” a brand 3.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita