Fastweb lancia un portafoglio completo di soluzioni per la Smart Home

Fastweb amplia la gamma di servizi a disposizione dei propri clienti e lancia una ricca offerta in ambito Smart Home dedicata a tutti coloro che vogliono rendere la propria casa più sicura e intelligente, in modo semplice. Grazie alla potenza delle connessioni delle reti fisse e mobili di Fastweb e alle telecamere di ultima generazione di Ezviz sarà possibile in ogni momento avere sotto controllo tutti gli ambienti domestici anche da remoto direttamente da smartphone o tablet.

Tutti i prodotti Ezviz contenuti nell'offerta sono configurabili tramite App disponibile su Play Store e App Store. Dopo aver effettuato la registrazione per configurare i dispositivi è sufficiente inquadrare il QR code posto sul retro del prodotto o sul manuale d'uso e selezionare la rete wifi. Attraverso la App sarà poi possibile in pochi click gestire da remoto tutti i dispositivi attivati.

Tutti i già clienti così come i nuovi che sottoscriveranno una offerta fissa tra Internet,Internet+Telefono o fisso/mobile convergente potranno scegliere tra due soluzioni.

Starter KIT è la soluzione All-in-One per muovere i primi passi nel mondo della Smart Home che include una telecamera wifi Ezviz C6t (RF Edition) panoramica a 360°, con centrale allarmi integrata, dotata di visione Full HD con funzione audio bidirezionale Parla & Ascolta, di funzione per la visione notturna e rilevamento di movimento, un sensore porta/finestre per il controllo delle chiusure e un telecomando per la gestione dei dispositivi attivati con integrata la funzionalità di anti-panico. Il tutto a 9 euro al mese per 24 mesi (più 7 euro di spese di spedizione).

In alternativa, nel nuovo portafoglio Smart home è disponibile Ezviz Mini 0 Plus, la telecamera wifi e full HD dotata di illuminatore a raggi infrarossi fino a 7,5 metri con audio bidirezionale e visione notturna per coprire ogni angolo della propria casa ad un costo di 4 euro al mese per 24 mesi (più 7 euro di spese di spedizione).

Starter KIT e la telecamera Ezviz Mini 0 Plus possono essere richieste presso tutti i negozi monobrand Fastweb e i rivenditori multibrand autorizzati, compresa la grande distribuzione, oppure sul sito Fastweb nell'area clienti MyFASTPage. I dispositivi saranno consegnati direttamente a casa entro pochi giorni. A tutti coloro che acquisteranno Starter Kit o la telecamera Mini O Plus entro il 3 marzo 2019 Fastweb verserà le prime 3 rate.

Invece tutti i clienti che sottoscriveranno l'offerta Mobile Voce&Giga potranno richiedere Ezviz LTE Battery Cam, ovvero la telecamera FullHD con modulo Wi-Fi/LTE/4G, dotata di visione notturna e rilevatore di movimento a infrarossi fino a 10 metri, utilizzabile anche in assenza di elettricità o di connessione Internet grazie alla batteria e alla SIM integrata, per una sicurezza garantita ovunque, in casa e all'esterno della casa. L'acquisto prevede un anticipo pari a 49 euro ed una rata di 4 euro al mese per 24 mesi.

Ezviz LTE Battery Cam può essere ritirata presso tutti i negozi monobrand Fastweb e i rivenditori multibrand autorizzati, già completa di SIM dati.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita