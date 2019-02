Miur e Telefono Azzurro: gli adolescenti hanno paura dei social ma non possono farne a meno

Il rapporto fra gli adolescenti e il web è controverso. Il 43% dei giovani fra i 12 e i 18 anni e ben il 53% delle ragazze si sentirebbe ansioso, agitato o perso se fosse privato per una settimana dei social. Maquali facilitare il bullismo, diffondere pettegolezzi o contenuti violenti, produrre discriminazione.È solo una delle evidenze che emergono dallasul rapporto fra i ragazzi e il web. presentata oggi in Regione Lombardia dal, alla presenza dele del. Un evento che si inserisce nel contesto del Safer Internet Day, giunto nel 2019 alla sua sedicesima edizione.Lapresentata oggi mette in luce l’ambivalenza del rapporto fra i giovani e il web. Un rapporto innanzi tutto di grande assiduità:, mentre il 4% è costantemente connesso. Solo il 35% vi trascorre un’ora o meno al giorno. Fra gli, il 33% ritiene che distraggano dallo studio e dalla vita reale, il 29% sottolinea la mancanza di contatto personale e il 28% ritiene che causino dipendenza., ovvero l’illusione di avere molti amici e l’avere una visione poco realistica della realtà.: i social possono rovinare la reputazione, c’è il rischio di condivisione delle proprie foto senza consenso.. Il 32% vede immagini o video violenti e il; il 25% incontra contenuti che incoraggiano a giocare o scommettere soldi, il 23% immagini e video sessualmente espliciti.; al 14% è capitata la richiesta di condividere informazioni personali, all’11% di essere incontrati dal vivo dopo un contatto online, e si sale al 16% per i maschi 15-18 anni. Al 7% è capitato di ricevere foto provocanti, l’11% nel caso delle ragazze 15-18 anni.. Per i ragazzi i social aiutano a, a trovare persone che nuove o che ci assomigliano, fanno sentire meno soli, connettono con abitudini e culture di tutto il mondo., che diventa l’81% se consideriamo solo le ragazze fra i 15 e i 18 anni.Il web consente anche di trovare informazioni e di imparare cose nuove (51%), o di svolgere attività sociali (33%) come confrontare opinioni o chiedere aiuto. Molto chiara è anche laper una maggiore sicurezza dei ragazzi online., il 34% che si potessero cancellare per sempre foto che possono rovinare la reputazione, il 29% chiede filtri che blocchino l’accesso a certi contenuti secondo l’età.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita