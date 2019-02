Reddito di cittadinanza: online il sito, ecco come funziona

avere cittadinanza italiana o europea oppure essere in possesso di un permesso di soggiorno, o risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Rilanciare l'occupazione, contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale, garantire il diritto al lavoro, alla formazione e all'istruzione.Sono questi gli obiettivi prioritari del, la misura messa in atto dal Governo per favorire un sostegno economico e l'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nel mondo del lavoro e nella società. La misura, contenuta nele pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019,L'aiuto economico, che permette di integrare il reddito familiare, sarà fortemente collegato ad, come l'o l'. Per i nuclei familiari costituiti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di.Il Reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dilegati a condizione economica, patrimonio e reddito dichiarato.Nel dettaglio, essi devono:Il beneficio potrà arrivare fino a 9.360 euro annui, in considerazione dei parametri dichiarati.Occorre presentare domanda online attraverso iloppure presso tutti glio i.Dopo aver ricevuto la domanda, l'INPS verificherà i requisiti entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta; entro i successivi cinque giorni, in caso di esito positivo della verifica, l'Istituto riconoscerà il beneficio che sarà erogato attraverso un'apposita(Carta Rdc) emessa da Poste Italiane. In seguito sarà comunicato quando e in quale ufficio postale si potrà ritirare la Carta.Oltre all'acquisto di beni e servizi di base, la Carta consentirà di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo) ed effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell'intermediario che ha concesso il mutuo.È vietato l'utilizzo del beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.Entro 30 giorni dal riconoscimento del diritto al Reddito di cittadinanza, il cittadino sarà convocato dal Centro per l'Impiego per sottoscrivere un, iniziando così un percorso personalizzato di inserimento lavorativo o formazione.Le condizioni per essere convocati prevedono che nella famiglia richiedente almeno uno tra i componenti sia in possesso di uno tra i seguenti requisiti: assenza di occupazione da non più di due anni; età inferiore a 26 anni; essere beneficiario dellao averne terminato la fruizione da non più di un anno; aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso il Centro per l'Impiego.Nel caso in cui il bisogno del richiedente sia complesso, saranno i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà a valutare il percorso di attivazione sociale e lavorativa e stipulare il, coinvolgendo anche gli altri enti territorialmente competenti.L'offerta di lavoro che viene considerata congrua è la proposta in linea con il curriculum e all'interno di un certo raggio chilometrico dalla residenza del beneficiario.In particolare:Per le, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km di distanza.Il beneficio non riguarda solo il cittadino, ma anche l'impresa. Sono previstia tempo pieno e indeterminato e per i beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano attività imprenditoriali.i cittadini potranno:Oltre al sito www.redditodicittadinanza.gov.it è online l' URP dedicato al Reddito di cittadinanza, la nuova misura varata dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio scorso.Anche su questo importante argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre un supporto a portata di clic per gli interessati a saperne di più: cosa è e cosa offre, quali le modalità e quali i requisiti necessari per richiederlo. L'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) online del Dicastero, che da quasi due anni si pone come punto di contatto tra l'Amministrazione, i cittadini, le imprese e gli operatori del mercato del lavoro, dunque, forniràTra le numerosegià a disposizione, si segnalano quelle rivolte alle imprese intenzionate ad assumere i cittadini beneficiari della misura e quelle per gli interessati a avviare un'impresa imprenditoriale.Ancora una volta, l'URP online del Ministero si conferma unoche punta a facilitare l'accesso ai servizi offerti e a garantire una corretta informazione, nel segno della trasparenza dell'attività amministrativa.