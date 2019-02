Wind lancia 'NeoConnessi', per sensibilizzare i più piccoli ad un uso corretto della Rete

Parte, l'iniziativa di digital e media education, targata, che intende sensibilizzare i più piccoli ad un utilizzo corretto e responsabile di Internet, informandoli sia dei rischi che delle straordinarie opportunità del Web.'NeoConnessi' è stato pensato. L'obiettivo è quello di dare supporto a famiglie e docenti in un momento molto delicato, in cui i ragazzi si trovano, per la prima volta, a possedere uno smartphone e a navigare, spesso anche da soli, in Rete.tecnologico, pedagogico, psicologico e didattico, a disposizione di insegnanti e genitori attraverso una serie di strumenti gratuiti, come il magazine on line e il kit per la classe. Per ogni area, è stato individuato un esperto che offrirà a insegnanti e famiglie consigli, approfondimenti e un punto di vista specifico e innovativo sui temi della navigazione sicura.Il divulgatore scientificosi occuperà della sezione tecnologica, la ricercatrice Rosy Nardone di quella pedagogica, mentre lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Tonioni e la docente Vania Zardo seguiranno, rispettivamente, l'area psicologica e quella didattica.Le classi coinvolte nel progetto di Wind 'NeoConnessi' sono circa 3.800 su tutto il territorio italiano e avranno la possibilità di partecipare ad un contest nel quale gli insegnanti, i genitori e gli alunni potranno collaborare alla creazione di un protocollo per un uso sicuro del web. Alla fine dell'anno scolasticoPer maggiori informazioni su 'NeoConnessi' di Wind, è possibile visitare il sito: www.neoconnessi.it Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita