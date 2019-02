Dazn lancia su Apple Tv la funzione ‘Multiview’

Dazn

ha annunciato l'arrivo della nuova funzionalità 'MultiView', disponibile su, che permetterà agli appassionati di sport di vedere fino a quattro eventi in contemporanea su un unico schermo.Con soli pochi click gli utenti potranno godere di, che non comporta la connessione di diversi dispositivi. È possibile attivare la funzione tenendo premuta la superficie touch del telecomando della Apple TV all'apertura del primo evento e selezionare gli altri contenuti da guardare nello stesso istante.La funzionalità 'MultiView' è attualmente disponibile sulle Apple TV di quarta e quinta generazione per tutti gli utenti di DAZN in, Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Austria e Svizzera e, a seguito del prossimo lancio, anche in Spagna e Brasile.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita