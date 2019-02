ClioMakeUp, la Beauty Influencer italiana più social

Blogmeter, società italiana di social intelligence, ha stilato tramite la sua piattaforma proprietaria,, una classifica che incorona ipiù coinvolgenti sui social. Prendendo come riferimento temporale il mese di, sono stati analizzati i profilidei principali beauty blogger e vlogger italiani ed è stata creata una Top 10 perPrima posizione per colei che può essere definita l'influencer beauty più celebre d'Italia: parliamo di Clio Zammatteo, aliaCon un engagement pari ae oltre, Clio è al momento la beauty blogger con il seguito più ampio in Italia (una delle poche, però, a non possedere ancora un profilo business su Instagram). Tra i contenuti più apprezzati vi sono senza dubbio quelli con protagonista la figlia Grace, ma anche quelli dedicati alla sualanciata nel 2018.Sul secondo gradino del podio sale(alias KissAndMakeup01) con oltreNicole conta oltresui suoi 4 canali social, collabora attivamente cone nel mese passato ha lanciato il suo primo kit in collaborazione col brand. Il terzo posto se lo aggiudica Adriana Marmaglio, meglio conosciuta come, che in un mese guadagna poco più di. Adriana conta oltregrazie a contenuti variegati, ironici e coinvolgenti, a cui spesso partecipano sia il fidanzato che amiche e colleghe youtuber.Dal quarto al decimo posto del rating troviamo nell'ordine:(Damn Tee),(The Lady),(Ale Hilton).Ad accomunare gli influencer presenti in questi classifica vi è sicuramente l'utilizzo prevalente di due canali social:. Il primo viene particolarmente apprezzato per proporre tutorial e video-recensioni di prodotti, mentre il secondo rappresenta più una vetrina nella quale gli influencer mostrano attimi della propria vita privata senza però tralasciare riferimenti al mondo del beauty (foto di prodotti o del propriobeauty lookdel giorno).Riguardo ai contenuti social proposti dai beauty influencer è interessante notare come frequentemente, spesso, però, senza alcun riferimento a collaborazioni sponsorizzate.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita