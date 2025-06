Apple amplia l’offerta di strumenti che aiutano a proteggere i minori online

Apple ha presentato importanti novità per proteggere bambini e adolescenti online quando usano i prodotti Apple, incluse alcune funzioni già anticipate. Quest’autunno, con la release di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26, i genitori avranno nuovi modi per garantire esperienze adatte alle varie fasce di età dei più piccoli già in fase di configurazione del dispositivo. Questi nuovi strumenti sfruttano i controlli parentali già disponibili in Tempo di utilizzo e sull’App Store, e sono pensati per aiutare i genitori ad affrontare i rischi di un mondo digitale sempre più complesso.

Da anni infatti Apple mette a disposizione gli account per bambini, account Apple associati all’account di un genitore o di un tutore all’interno di un gruppo “In famiglia”. L’account per bambini è richiesto per i minori di 14 anni ed è disponibile fino ai 18 anni, per garantire esperienze adatte alle varie fasce di età. Recentemente Apple ha semplificato la procedura di configurazione degli account per bambini e l’accesso ai controlli parentali integrati. Se i genitori preferiscono completare la configurazione degli account dei figli in un secondo momento, sul dispositivo saranno comunque abilitate le impostazioni predefinite adatte ai minori. In questo modo, avranno la serenità di sapere che le impostazioni di sicurezza saranno già attive quando il bambino o la bambina inizierà a usare il dispositivo. Queste funzioni sono già disponibili con iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4. Ora i genitori possono assicurarsi più facilmente che l’età associata agli account dei figli sia stata impostata correttamente. Dopo la configurazione, verrà chiesto loro di collegare gli account dei minori di 14 anni al gruppo “In famiglia”. Gli account saranno convertiti in account per bambini e i genitori potranno accedere all’ampia serie di controlli parentali Apple, con le impostazioni predefinite adatte all’età già applicate.

Condivisione della fascia d’età con le app

Ora i genitori possono condividere la fascia d’età dei figli con le app che usano e, nello stesso tempo, proteggere la loro privacy. Grazie a questa nuova funzione, i genitori possono consentire ai figli di condividere la fascia d’età associata all’account per bambini senza rivelare la data di nascita e proteggendo i loro dati. Chi sviluppa app potrà chiedere queste informazioni tramite la nuova API Declared Age Range, che consentirà di offrire esperienze adatte all’età dell’utente. I genitori possono scegliere di condividere le informazioni sulla fascia d’età sempre, di decidere per ogni richiesta delle app o di non condividerle mai, con la possibilità di modificare la scelta in qualsiasi momento. Per impostazione predefinita, i più piccoli non possono modificare il modo in cui la fascia d’età viene condivisa. I genitori possono consentire loro di apportare modifiche nelle impostazioni Restrizioni contenuti e privacy.

È importante notare che, con questo aggiornamento, le famiglie possono garantire esperienze adatte all’età all'interno delle varie app senza che l’App Store raccolga dati personali sensibili non necessari per ogni utente, anche per chi vuole semplicemente scaricare app che forniscono previsioni del tempo o risultati sportivi.

Protezioni abilitate fin da subito anche per gli adolescenti

Apple richiede che chi ha meno di 14 anni abbia un account per bambini, che abilita fin da subito protezioni come Filtri contenuti web e Restrizioni app.

Ora protezioni simili, adatte all’età, vengono subito attivate anche per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 17 anni, indipendentemente dal fatto che il loro account sia stato configurato come account per bambini o come un normale account Apple. Queste protezioni aggiuntive includono Filtri contenuti web e Sicurezza delle comunicazioni, oltre ad usare le nuove classificazioni per età più dettagliate sull’App Store.

Classificazioni per età più dettagliate sull’App Store