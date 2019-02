Apple: nuova incarico per Deirdre O’Brien

ha annunciato cheassumerà un ruolo più ampio con nuove responsabilità per i negozi e gli store online di Apple, comeche risponderà direttamente al CEO. Dopo cinque anni alla guida di Apple Retail e dello store online,si appresta a lasciare Apple ad aprile per intraprendere una nuova avventura professionale.Nel suo ruolo ampliato, Deirdre metterà a frutto tre decenni di esperienza in Apple per guidare il Retail globale dell’azienda, concentrandosi sulla relazione. Continuerà a guidare il People Team supervisionando tutte le funzioni correlate, tra cui sviluppo dei talenti e Apple University, recruiting, i rapporti con i dipendenti e la loro esperienza, partnership commerciali, benefit, retribuzioni, inclusione e diversità.“In Apple crediamo che le nostre persone siano la nostra anima, e Deirdre capisce le qualità e i punti di forza del nostro team meglio di chiunque altro”. “Per oltre trent’anni ha aiutato Apple a restare focalizzata sul cliente e sull’arricchire la vita delle persone. È una leader eccezionale e fin dall’inizio è sempre stata un’alleata preziosa per i nostri team Retail nel mondo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare al fianco di Deirdre nell’ambito del suo nuovo ruolo e so che anche i nostri 70.000 dipendenti Retail ne saranno entusiasti.”“Chi viene a lavorare in Apple viene a dare il meglio, e i nostri team Retail dimostrano la loro passione ogni giorno, in ogni interazione e in ogni parte del mondo” ha detto. “Poter lavorare con un team così straordinario, eterogeneo e creativo è un’opportunità unica, e so che imparerò tantissimo. Sono impaziente di iniziare questo percorso e di proseguire l’importante lavoro del People Team per supportare tutti i fantastici dipendenti Apple.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita