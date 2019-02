Su Amazon Prime Video la prima serie tv originale italiana

ha annunciato il primo show Prime Original italiano. La serie TV,, è un crime-drama scritto da. Le riprese per la serie, prodotta da Wildside, di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, per gli Amazon Studios, inizieranno nel 2019 e lo show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 200 paesi.Questa prima serie Prime Original italiana racconterà la storia di una ragazza adolescente, timida e insicura, che, diventa il membro più giovane della mafia, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre. Tra compiti di scuola e fucili a canne mozze, la ragazza dovrà imparare a destreggiarsi in questo mondo bizzarro e brutale fatto di sangue, eroina e parmigiana di melanzane.“Questa vivace ed emozionante storia di una figlia alla ricerca del padre e alla scoperta di aspetti della sua famiglia che non avrebbe mai immaginato, è stata meravigliosamente scritta per la TV da Nicola Guaglianone e Menotti” ha dichiarato Georgia Brown, Director degli Originals europei per Amazon Prime Video. “Siamo molto entusiasti di portare il lavoro di questi talentuosi scrittori, registi, produttori e attori italiani ai clienti Prime in tutto il mondo”.“Siamo onorati di rappresentare la prima produzione italiana di Amazon Prime e siamo ancora più felici di iniziare questa collaborazione con un progetto che, grazie ad una combinazione unica di toni e linguaggi narrativi, tra crime, comedy e drama, si fonde in una storia che è una rappresentazione dell'Italia, ma che esplora anche temi universali come quello del rapporto tra genitori e figli, la maggiore età di una ragazza e la famiglia. Tutto da un punto di vista femminile” ha dichiarato Lorenzo Mieli, CEO di Wildside.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita