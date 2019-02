Panda Security: Lara Del Pin nuovo Country Manager Italia e Svizzera

ha annunciato la nomina dia nuovo Country Manager per il mercato italiano e svizzero, che risponderà a Gianluca Busco Arré pronto a intraprendere un nuovo percorso entusiasmante oltre oceano in qualità di Vice President Sales and Operations Nord America, Italia e Svizzera.“Provo un profondo entusiasmo davanti alla sfida che mi attende. Continuerò a seguire le linee guida del mio predecessore” commenta Del Pin."Con l’ingresso in Panda Security, il nuovo country manager avrà il compito di allargare ulteriormente il raggio d’azione dell’azienda che. Inoltre, grazie alla lunga esperienza maturata in anni di stretta vicinanza al Canale, Lara Del Pin accrescerà e consoliderà i piani di sviluppo di partnership esistenti e future" si legge in una nota di Panda Security.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita