DeepL potenzia la traduzione vocale con nuove lingue e integrazione per Zoom

DeepL ha annunciato diversi aggiornamenti alla sua soluzione di traduzione vocale simultanea, DeepL Voice, tra cui un supporto linguistico ampliato e funzioni avanzate per la produttività delle riunioni. A breve sarà disponibile anche l’integrazione per Zoom Meetings. Sulla scia dell’adozione crescente da parte di aziende del calibro di Inetum, Cybozu e Brioche Pasquier, questi miglioramenti consolidano ulteriormente la posizione di DeepL Voice come soluzione irrinunciabile per una comunicazione multilingue efficace nell’odierno mondo lavorativo interconnesso.

Le aziende globali devono fare i conti quotidianamente con le barriere linguistiche: stando a quasi il 70% causano problemi operativi in settori quali la collaborazione interna, il servizio clienti e l’IT, mentre il 61% ha affermato che hanno rallentato o limitato la crescita internazionale. Lanciato nel novembre 2024, DeepL Voice risponde a questa esigenza, rendendo possibile la traduzione vocale multilingue in tempo reale, sia nelle riunioni virtuali sia in presenza. DeepL Voice for Meetings genera sottotitoli tradotti durante le riunioni online, mentre DeepL Voice for Conversations offre la traduzione vocale istantanea su dispositivi mobili, per interazioni faccia a faccia dinamiche.

Con i nuovi aggiornamenti, DeepL Voice si arricchisce ulteriormente:

Aggiunta di nuove lingue: DeepL Voice ora supporta altre tre lingue (cinese mandarino, ucraino e rumeno), che si aggiungono a quelle già disponibili (inglese, tedesco, giapponese, coreano, svedese, olandese, francese, turco, polacco, portoghese, russo, spagnolo e italiano). I sottotitoli tradotti sono disponibili nelle 35 lingue supportate da DeepL Traduttore, con l’aggiunta recente del vietnamita e dell’ebraico.

Funzioni per una maggiore produttività nelle riunioni: si possono scaricare trascrizioni complete e traduzioni delle riunioni per semplificare la gestione di appunti, verbali e attività di follow-up, il tutto con opzioni di amministrazione per garantire la massima sicurezza e conformità per le aziende.

C’è di più: in aggiunta all’integrazione per Microsoft Teams, DeepL Voice for Meetings sarà presto disponibile per Zoom Meetings, così la comunicazione multilingue sarà accessibile su una delle piattaforme per riunioni virtuali più utilizzate al mondo. Per le interazioni di persona, DeepL Voice for Conversations continua a essere disponibile su iOS e Android.