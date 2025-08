Aruba acquisisce Scontrina, l’app che trasforma smartphone e tablet in registratori di cassa

Aruba ha annunciato l’acquisizione di Scontrina, la soluzione completamente digitale che consente di emettere scontrini elettronici direttamente da smartphone o tablet, senza bisogno di un registratore di cassa fisico.

Con questa operazione, Aruba compie un ulteriore passo e fa il suo ingresso nel mercato dei corrispettivi telematici, un mercato in forte espansione che si stima raggiungerà 933,06 milioni di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita del 7% nel periodo di previsione 2023-2030, spinto dalla crescente domanda di strumenti agili, accessibili e interamente digitali da parte di commercianti, professionisti e piccole imprese. Un comparto che, anche grazie alle recenti evoluzioni normative, si sta trasformando rapidamente in direzione della completa dematerializzazione. L’interesse verso soluzioni software per l’emissione degli scontrini è alimentato da due passaggi istituzionali chiave: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 marzo 2025, che ha ufficializzato la possibilità di inviare i corrispettivi tramite soluzioni esclusivamente software, e la risoluzione parlamentare del 17 giugno 2025, che apre la strada all’introduzione graduale dello scontrino totalmente digitale a partire dal 2027.

Scontrina si inserisce perfettamente in questo scenario, offrendo un’alternativa pratica, moderna e vantaggiosa alle soluzioni tradizionali. L’app consente di emettere scontrini, gestire resi e annulli, consultare uno storico sempre aggiornato e inviare automaticamente i dati all’Agenzia delle Entrate. Il tutto può avvenire in pochi clic, grazie a un’interfaccia intuitiva e all’accesso semplificato su Fisconline anche tramite SPID. Una volta emesso, lo scontrino digitale può essere inviato al cliente via e-mail, WhatsApp, SMS o QR code, oppure stampato in mobilità grazie a una piccola stampante termica portatile. La soluzione supporta tutti i metodi di pagamento, anche multipli nello stesso scontrino, e non richiede operazioni di chiusura giornaliera della cassa.

La proposta di Scontrina è pensata per attività che vogliono eliminare l’ingombro e i costi dei registratori di cassa tradizionali, senza rinunciare alla piena conformità normativa. Si rivolge in particolare a strutture ricettive come B&B e case vacanze, attività stagionali, piccoli esercizi, NCC, food truck e professionisti in regime forfettario.

Oltre a semplificare la gestione quotidiana, l’adozione dello scontrino digitale comporta vantaggi significativi anche dal punto di vista ambientale. Eliminando la carta termica, spesso trattata con sostanze chimiche nocive come i bisfenoli, si riducono l’uso di materie prime, le emissioni di CO₂ e la quantità di rifiuti prodotti. Anche per i consumatori i benefici sono concreti: le ricevute digitali sono sempre disponibili sul proprio smartphone, facili da archiviare, e utili per richieste di garanzia, resi o detrazioni fiscali.

